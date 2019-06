Học đòi trên mạng cách trị mút ngón tay bằng mướp đắng, mẹ trẻ tá hỏa khi thấy cảnh tượng của con trai

Tật mút ngón tay rất hay gặp ở trẻ nhỏ. Nhiều cha mẹ lo sợ tay con tiếp xúc nhiều nơi, có chứa nhiều vi khuẩn rồi lại đưa lên miệng sẽ gây nguy hiểm. Chính vì thế, họ ra sức nghĩ cách để trị tật mút ngón tay của con.



Trước đó, rất nhiều mẹ thích thú truyền nhau một cách khá đơn giản mà hiệu quả: dùng mướp đắng. Cụ thể, các mẹ sẽ dùng 1 quả mướp đắng và bôi lên từng ngón tay của bé. Mỗi khi bé theo thói quen, đưa tay lên mút thì sẽ cảm thấy vị đắng mà sợ hãi, bỏ tay ra. Rất nhiều phụ huynh gật gù tán thưởng và cho rằng đây là một cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Thế nhưng, mới đây một mẹ trẻ chia sẻ đoạn video khiến ai nấy bật cười. Mẹ bỉm sữa này cũng biết tới cách trị tật mút ngón tay cho bé bằng mướp đắng và muốn áp dụng. Tuy nhiên mẹ trẻ đã phải từ bỏ ngay ý định khi quay sang thấy cậu con đang nằm thảnh thơi gặm quả mướp đắng rất ngon lành. Thậm chí, sau 1 hồi gặm nhấm cậu bé còn bỏ quả mướp ra, lè lưỡi, liếm môi và cười rất thích thú.

Mẹ trẻ định dùng mướp đắng trị tật mút ngón tay cho con và cái kết.

Xem xong đoạn clip ngắn này, các chị em không khỏi bật cười:

- Ha ha, ngạc nhiên chưa? – bé said.

- Trời ơi, cưng xỉu. Nhìn ông tướng ổng vắt chân gặm mướp đầy thách thức ha ha.

- Trời có sập con cũng sẽ ngậm tay. Quả mướp đắng này của mẹ không ngăn được con đâu! Bé mà biết nói nó sẽ gào lên như vậy đấy, ha ha.

- Trông cái bộ dạng ghét quá ha ha.

- Mới bé tí đã thích nếm trải hương vị đắng cay. Bản lĩnh lắm người anh em!

Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh động viên mẹ trẻ này không cần phải lo lắng gì, bởi việc mút ngón tay chỉ là phản xạ tự nhiên của trẻ. Để tránh những vi khuẩn từ ngón tay thì các mẹ chỉ cần giữ vệ sinh cho bé là được:

- Trẻ con mút tay là một phương thức để cảm nhận thế giới xung quanh, lớn rồi thì tự nhiên sẽ hết, đừng nên chú ý và can thiệp quá nhiều. Trẻ con mút tay thường do hai nguyên nhân: Một là cơ thể thiếu vitamin, với lý do này thì khi đứa trẻ lớn lên sẽ hết. Còn một nguyên nhân nữa đó là do nội tâm đứa trẻ cảm thấy lo lắng sợ hãi, với nguyên nhân này thì có rất nhiều người sau khi đã trưởng thành cũng không thể bỏ được. Đừng lúc nào cũng nói "Không được mút tay" hoặc bôi lên tay đứa trẻ cái gì, không có tác dụng gì đâu.

- Tôi có đọc được một cuốn sách về giáo dục trẻ em, trong sách viết rằng với việc mút tay của trẻ con thì nên cho chúng thỏa mãn một cách khoa học, không nên ngăn cản, nếu không sẽ kéo dài thời kỳ khoang miệng mẫn cảm.

- Bôi lên tay là mướp đắng, nhưng đứa trẻ gặm thì không phải, đó là một loại mướp khác, không đắng như mướp đắng, chỉ là giống thôi.

- Thật ra thì đây là thời kỳ môi - miệng. Trẻ nhỏ dùng miệng để cảm nhận mọi thứ xung quanh. Không chỉ mút ngón tay, ngón chân mà cái gì bé cũng cho vào miệng nên người lớn cần tránh những vật nguy hiểm hay vật bẩn ở cạnh bé. Lau tay cho bé thường xuyên, có thể lúc này cho bé ăn các loại bánh ăn dặm. Sau khi lớn hơn một tí thì bé nó sẽ tự động ngừng thôi.



Hiện tại, đoạn clip này vẫn đang thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng.