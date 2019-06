Học cách đánh bay nám lấy lại vẻ rạng rỡ cho làn da với mỹ phẩm sạch cùng Bảo Thanh "Về nhà đi con"

Dù ở ngoài đời…

… hay đứng cạnh bạn diễn cũng như trên màn ảnh, Bảo Thanh luôn toát ra sức hút nhờ làn da khỏe mạnh, tươi tắn, rạng ngời.

Thêm một lần nữa, Bảo Thanh lại chứng tỏ sức hút và vẻ đẹp rạng rỡ của mình khi xuất hiện tại Dạ tiệc Bio By Night, được tổ chức tại JW Marriott, tối ngày 16/6.

Sức hút khó cưỡng của Bảo Thanh tại sự kiện.

Cùng với nữ diva Thu Minh, nhạc sĩ - ca sĩ - nhà sản xuất âm nhạc Tiên Tiên và 550 khách mời trong ngành mỹ phẩm - làm đẹp, nữ diễn viên Bảo Thanh xuất hiện với tư cách là khách mời đặc biệt. Cô tham gia cuộc nói chuyện bàn tròn cùng các chuyên gia nghiên cứu mỹ phẩm đến từ thương hiệu mỹ phẩm sạch Bio Cosmetics (đơn vị tổ chức Dạ tiệc Bio By Night) cùng ông Lee In Won, Giám đốc kinh doanh One Tech Solution, công ty chuyên nghiên cứu và cung cấp nguyên liệu mỹ phẩm có tiếng ở Hàn Quốc.

Với chủ đề: Mỹ phẩm sạch & Ứng dụng công nghệ Biovector trong mỹ phẩm - Không lo nám xâm lấn, Bảo Thanh chia sẻ: "Do tính chất công việc nên da Thanh rất dễ bị khô, xuất hiện các nếp nhăn và đặc biệt là tình trạng sạm nám có thể hỏi thăm bất cứ khi nào. Vì thế, khi có cơ hội được tham gia cuộc nói chuyện bàn tròn cùng các chuyên gia, Thanh rất hào hứng muốn có thêm kiến thức về mỹ phẩm sạch và tìm hiểu nhiều hơn về Biocosmetics - thương hiệu mỹ sạch có thành phần thiên nhiên lành tính Made in Vietnam".

Để cung cấp thêm những thông tin về mỹ phẩm sạch cho Bảo Thanh và các khách mời, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Kỹ thuật đơn vị nghiên cứu và sản xuất cho biết:

"Để được được coi là "sạch" thì sản phẩm mỹ phẩm phải đáp ứng rất nhiều tiêu chí như: Nguyên liệu đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc thiên nhiên lành tính, đặc biệt không chứa các chất cấm (như corticoid hay 1 số nhóm chất paraben…); Nhà máy, dây chuyền và công nghệ sản xuất phải phù hợp với các tiêu chuẩn hàng đầu về sản xuất mỹ phẩm như cGMP-ASEAN và ISO22716".

Ông Lee In Won chia sẻ thêm: "Làm việc với đơn vị sản xuất cho Bio Cosmetics suốt 4 năm qua với tư cách là chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật và nhà cung cấp nguyên liệu mỹ phẩm đạt chuẩn mỹ phẩm sạch, tôi muốn khẳng định một điều: Các sản phẩm mỹ phẩm được sản xuất tại Việt Nam như Bio Cosmetics hoàn toàn đạt chuẩn mỹ phẩm sạch, phù hợp với làn da người Việt Nam và an toàn với người sử dụng".

Tại buổi nói chuyện, Bảo Thanh cùng các khách mời được chuyên gia giới thiệu công nghệ Biovector ứng dụng trong mỹ phẩm mà cụ thể là bộ sản phẩm Combo chăm sóc da nám. Biovector là công nghệ tiên tiến được các thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng như P&G, OLAY và SK-II ứng dụng trong các sản phẩm làm đẹp của mình.

"Bản chất của công nghệ Biovector trong sản phẩm Combo chăm sóc da nám là sự kết hợp của các phân tử thực hiện chức năng và các phân tử tín hiệu dẫn hướng làm tăng tính tương thích của hoạt chất với da, từ đó giúp tăng cường tác dụng của sản phẩm" - Tiến sĩ Dũng cho biết.

Sản phẩm Combo chăm sóc da nám bao gồm 3 sản phẩm: Serum tái tạo, Kem nám đêm và Kem nám ngày có tác dụng làm mờ vết thâm nám, bảo vệ da khỏi tác động có hại của tia UV, ngăn ngừa lão hóa, làm sáng và cải thiện làn da bị hư tổn.

Kết thúc cuộc nói chuyện, Bảo Thanh "cảm ơn lời khuyên và chia sẻ của các chuyên gia, cũng như Bio Cosmetics đã giúp Thanh có cơ hội để hiểu rõ hơn về mỹ phẩm sạch cũng như cách bảo vệ làm da khỏi bị sạm nám. Bây giờ Thanh đã có kha khá kiến thức để có thể chia sẻ cùng người thân, bạn bè và đồng nghiệp về mỹ phẩm sạch rồi. Chắc chắn là sau buổi ngày hôm nay, mỹ phẩm sạch và nhất là các sản phẩm Bio Cosmetics sẽ có mặt trên bàn trang điểm của Thanh".

