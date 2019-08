H&M phải thu hồi gần 10.000 bộ trang phục trẻ em vì dễ bắt cháy

Mới đây, theo thông tin từ Ủy Ban An Toàn Sản Phẩm Tiêu Dùng Hoa Kỳ (U.S. Consumer Product Safety Commission), thương hiệu thời trang H&M vừa phải thu hồi toàn bộ 9.000 bộ pyjama trẻ em trên toàn thế giới vì không đạt tiêu chuẩn an toàn phòng cháy quốc gia.

2 mẫu pyjama mà H&M phải thu hồi vì lý do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.



Hai mẫu pyjama này bị đánh giá là làm trên chất liệu dễ cháy, có thể khiến trẻ em bị bỏng và gặp thương tích. Dù đến nay chưa có trường hợp đáng tiếc nào xảy ra nhưng H&M vẫn bị yêu cầu thu hồi. Được biết 2 mẫu pyjama này được báy bàn tại cửa hàng trực tiếp và trên các trang web trực tuyên từ tháng 7/2018 đến tháng 5/2019 và đã bán được khoảng 9.000 chiếc với giá khoảng 15 - 30 USD (350.000 VNĐ đến 700.000 VNĐ).

Những khách hàng đã mua 2 thiết kế này có thể trả lại sản phẩm, nhận lại tiền hoàn trả và thẻ quà tặng trị giá 20 USD. Trước đó, vào tháng 4 vừa qua, H&M cũng vừa phải thu hồi 980 bộ áo choàng tắm trẻ em cũng với lý do dễ bắt cháy.

Mẫu áo choàng tắm mà H&M phải thu hồi vào tháng 4 vừa qua.



Nguồn: H&M