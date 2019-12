Hãy giã từ 5 items hết thời sau và phong cách năm 2020 của bạn sẽ sang một trang mới đầy huy hoàng, rực rỡ

Năm tháng qua đi kéo theo biết bao món thời trang bị vơi bớt, thậm chí là tắt hẳn độ hot và trở nên lỗi mốt. Điều quan trọng là, chị em cần nhận biết được những items không may bị liệt vào danh sách hết thời, và cập nhật cho mình những món thời trang chắc chắn trở thành xu hướng. Có như vậy, phong cách mới bước sang trang mới một cách rực rỡ, huy hoàng được.

Dưới đây, chuyên trang Who What Wear đã điểm tên những items nên được giã từ theo năm 2019, đồng thời cũng chỉ ra những món thời trang sẽ tỏa sáng trong năm 2020, chị em không thể ngó lơ được đâu!

Bỏ: Giày sneakers "bé bự"

Sắm: Giày sneakers kiểu dáng cổ điển

Nhưng đôi giày sneakers kiểu dáng cồng kềnh, thô kệch nhưng chất chơi, cá tính đã làm mưa làm gió trong suốt vài năm qua nhưng ở thời điểm hiện tại, sức nóng của item này đã giảm nhiệt, nhường lại ánh hào quang cho những đôi giày sneakers kiểu dáng cổ điển.

Với phom dáng gọn gàng, thanh thoát, những đôi giày có thiết kế classic sẽ mang đến cho bạn vẻ ngoài thanh lịch, nhã nhặn mà nét trẻ trung, khỏe khoắn và sành điệu cũng không hề sụt giảm.

Bỏ: Quần jeans lửng

Sắm: Quần jeans dài qua mắt cá chân

Tầm năm ngoái năm kia, khi diện quần jeans lửng (độ dài trên mắt cá chân), bạn sẽ được khen là một cô nàng sành mốt, nhạy bén với xu hướng chứ giờ đây, item này lại khiến vẻ ngoài của người diện trở nên lỗi thời. Hãy chọn những thiết kế quần jeans dài quá mắt cá chân, trông bạn sẽ thời thượng và ngầu hơn hẳn.

Bỏ: Đồ màu neon

Sắm: Items màu trung tính

Sang đến năm 2020, bạn không cần phải chơi trội với những gam màu neon để thêm nổi bật, tỏa sáng. Bởi lẽ, chỉ cần xúng xính những set đồ tuyền màu trung tính như đen, trắng, ghi xám, đặc biệt là màu be thì bạn đã gây ấn tượng với vẻ ngoài sang xịn, chuẩn mốt rồi. Lại nói về trang phục màu neon, xu hướng này đã chính thức nguội lạnh nên đừng sắm làm gì cho phí công phí tiền nhé các nàng!

Bỏ: Phụ kiện mảnh mai

Sắm: Phụ kiện to bản

Không phải lúc nào, những thứ giản đơn, tinh tế cũng là thứ khiến người ta ráo riết theo đuổi, như phụ kiện thiết kế mảnh mai chẳng hạn. Và chuyên trang Who What Wear đã dự đoán rằng, những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời phụ kiện vào năm 2020 chính là vòng tay, dây chuyền, khuyên tai to bản, chúng giúp set đồ của bạn thêm nổi bật và sang chảnh bức người, chứ không phải là những món phụ kiện có thiết kế mảnh dẻ.

Bỏ: Boots tất chân

Sắm: Boots da

Những đôi boots tất chân trông thì mềm mại, nữ tính đấy nhưng không thể vượt qua được những đôi boots da về độ sang chảnh, thời thượng và chuẩn mốt; chí ít thì trong năm 2020 là như vậy.

Tuy nhiên, chỉ nói riêng về boots da thì item đứng ở đỉnh cao danh vọng trong năm tới được dự đoán chính là boots cao cổ; chị em mau sắm ngay cho mình để F5 phong cách thôi!

Nguồn tham khảo: W.W.W