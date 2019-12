Hàng giả khắp mọi nơi: Công ty bán lại đồ hiệu nổi tiếng dính phốt bán đồ fake với bằng chứng khó chối cãi

Trào lưu mua bán đồ hiệu đã qua sử dụng đang là hot trend của làng thời trang thế giới. Thay vì bỏ ra cả đống tiền mua những món đồ hiệu mới toanh, bạn có thể tìm đến những công ty chuyên bán lại đồ cũ để mua lại chúng với giá rẻ hơn nhiều lần. Tuy nhiên cùng với đó cũng đi kèm rủi ro việc mua nhầm hàng fake với giá cao. Mới đây, công ty chuyên buôn bán lại đồ hiệu đã qua sử dụng nổi tiếng đình đám - The RealReal vừa dính phải scandal như vậy.

Cửa hiệu của The RealReal tại Los Angeles.

Cụ thể mẫu túi Bottega Veneta được The RealReal bán lại bị dân tình phát hiện là đồ fake bởi chi tiết dòng chữ in "Made in China" bên trong túi. Trong khi ở những mẫu túi thật của Bottega Veneta, túi sẽ được ghi rõ là "Made in Italia". Chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng đã khiến dân tình nghi ngờ về danh tính chiếc túi này. Hàng loạt fashion icon nổi tiếng như Veronika Heilbrunner, Xenia Adonts, Tina Craig cũng đều vô cùng bất ngờ trước thông tin The RealReal bán đồ fake.

Sự khác nhau giữa túi thật của Bottega Veneta (màu đen, bên trái) và túi fake bán trên The RealReal (bên phải).

Được biết The RealReal là công ty vô cùng nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán lại đồ hiệu đã qua sử dụng với hơn 355.000 người theo dõi trên trang Instagram. Dù chỉ mới chính thức chào bán cổ phiếu vào tháng 6 vừa qua, nhưng công ty này đã được định giá tới 1,7 tỷ đôla.

Quy trình làm việc của The RealReal bắt đầu bằng việc thu mua sản phẩm, đánh giá tính xác thực, sau đó sẽ chụp ảnh, mô tả và định giá sản phẩm.

Bản thân The RealReal hứa hẹn họ đã kiểm định sản phẩm thật giả trước khi bán lại cho khách hàng. Nhưng thực tế RealReal cũng từng dính vô số "phốt" bán đồ fake với bằng chứng không thể xác thực hơn.

Trước đó, chuyên gia Richard Kestenbaum (đang làm việc tại tờ Forbes) cũng từng mua một chiếc túi tote của Dior tại The RealReal với giá 3.600 USD ~ 83 triệu đồng. Nhưng sau đó, khi nhờ chuyên gia kiểm tra thì phát hiện đó chỉ là túi giả với nhiều chi tiết khác biệt hoàn toàn so với túi thật.

Cả loạt chi tiết khác biệt ở túi fake của The RealReal (ảnh trái) được chuyên gia chỉ rõ.

Khi Richard Kestenbaum liên hệ với The RealReal, công ty đã yêu cầu anh trả lại chiếc túi fake và nói thêm rằng: "Chúng tôi không thể khẳng định đây là túi thật hay không… Việc xác thực là công việc vô cùng khó khăn. Chúng tôi luôn nỗ lực đánh giá tỉ mẩn các sản phẩm theo quy trình cụ thể, kỹ lưỡng… The RealReal có chính sách không khoan nhượng đối với hàng giả".

Trước đó, vào tháng 11/2018, The RealReal từng bị Chanel đệ đơn kiện vì những chiếc túi Chanel bán trên website này bị cho là hàng giả, số seri hoàn toàn không ăn khớp với các sản phẩm của nhà mốt Pháp.

The RealReal từng bị Chanel đệ đơn kiện vì bán túi fake.

Tuy nhiên The RealReal đã bác bỏ điều này và khẳng định. "Chúng tôi biết cách chính xác để đánh giá hàng thật hay giả, từ chất lượng da cho đến khóa kéo". The RealReal cũng cho rằng vụ kiện của Chanel chỉ là cách để ngăn khách hàng mua bán lại đồ cũ với giá hời mà thôi!

Nguồn: Instagram Diet_prada, Forbes, WWD