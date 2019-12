Giúp hàng mi đẹp hơn nối, cây mascara chưa đến 80.000VNĐ lại khiến cư dân mạng phát sốt thi nhau săn tìm

Thời điểm năm hết Tết đến, nhu cầu làm đẹp của các chị em cũng tăng cao, trong đó nối mi là dịch vụ được nhiều người tìm đến để có được hàng mi dày đẹp như mơ. Tuy nhiên, bên cạnh việc nối mi, bạn cũng có thể sở hữu hàng mi như ao ước chỉ bằng cây mascara có giá chưa tới 80.000VNĐ. Hiệu quả của loại mascara này thần kỳ ra sao thì mời bạn xem hình ảnh minh họa dưới đây.

Chỉ từ một bức ảnh chụp vội, cô gái này đã khiến dân tình phát sốt và thi nhau truy hỏi cô dùng sản phẩm gì mà thần kỳ vậy. Và câu trả lời chính là nhờ loại mascara Primark False Lash Queen có giá chỉ 3 Euro ~ 77.000VNĐ. Đây được xem là phiên bản giá rẻ hoàn hảo của mascara Too Faced Better Than Sex có giá khoảng 600.000VNĐ.

Vậy tại sao mascara của Primark lại được ngợi ca tuyệt vời như vậy. Trước tiên chính là nhờ khả năng "nối mi" thần kì, bên cạnh cô nàng nói trên, rất nhiều tín đồ làm đẹp khác trên thế giới cùng phát cuồng vì loại mascara giá rẻ này khi chúng giúp họ có hàng mi dày mượt như nối. Nhiều người khẳng định chắc nịch đây chính là loại mascara chân ái, tốt nhất mà họ từng sử dụng.

Tiếp theo đó là thiết kế ghi điểm cộng từ trong ra ngoài. Dù có mức giá bình dân nhưng Primark False Lash Queen có thiết kế dạng trụ giản đơn, vỏ màu hồng ánh nhũ dạng nhám, tạo cảm giác chắc tay và sang trọng khi sử dụng. Phần đầu chải mềm bên trong giúp mascara bám phủ từng sợi mi giúp mi dày và dài ấn tượng chỉ sau 1, 2 lần chuốt mà không bị khô hay vón cục. Sản phẩm cũng được đánh giá khá tốt ở hiệu quả chống lem, có thể kéo dài hiệu quả suốt cả ngày dài.