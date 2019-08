Giữa muôn vàn mẫu túi xách, bạn chỉ cần sắm đúng 4 kiểu sau là diện thế nào cũng "sang xịn mịn"

Sau khi đã mix được một set đồ cực kỳ ưng mắt, điểm tô thêm đôi giày không thể hợp lý hơn, nhiệm vụ cuối cùng của bạn luôn là chọn được chiếc túi xách ăn nhập hoàn hảo với cả tổng thể trang phục, vậy mới hoàn thiện được vẻ ngoài chuẩn sành điệu.

Túi xách đóng một vai trò quan trọng trong việc khẳng định gu thời trang của bạn; nhưng giống như giày dép, bạn không sắm quá nhiều túi xách, một phần là do item này tương đối đắt tiền (nếu bạn hướng đến những sản phẩm bền đẹp, chất lượng); phần cũng bởi việc sở hữu cả một gia tài túi xách vốn không cần thiết (trừ phi bạn là nữ đại gia đam mê thời trang, một ngôi sao hay fashionista thì không tính). Thực tế này đặt ra cho các chị em nhiệm vụ, đó là mua sắm thông minh để sở hữu vài chiếc túi xách có thể kết hợp được với nhiều nhất những set trang phục mình sẽ diện, đồng thời, chúng cũng cần phải trendy, đẹp mắt nữa. Và theo như chuyên trang về phong cách nổi tiếng Who What Wear, bạn không phải mua sắm nhiều, chỉ cần sở hữu 4 mẫu túi sau đây là ổn.

1. Túi đen basic

Những gì mang gam màu đen thường được đánh giá cao bởi sự sang trọng, nhã nhặn và túi đen basic cũng không phải ngoại lệ. Diện lên mình một bộ cánh màu trung tính rồi kết lại bằng chiếc túi đen, thiết kế đơn giản, bạn sẽ khiến người đối diện phải khen nức nở diện mạo đầy thanh lịch và tinh tế của mình. Còn trong trường hợp, bạn lên đồ với những items màu mè thì sao? Câu trả lời là vẫn ổn, bởi túi xách đen có thể kết hợp hài hòa với hầu hết các kiểu trang phục.

2. Túi da nâu

Cũng dễ tính hệt như túi đen basic, nhưng túi da nâu lại ưu trội hơn ở một điểm, đó là nét trẻ trung. Điều này cũng giúp túi da nâu trở thành lựa chọn lý tưởng để bạn nhấn nhá cho những set đồ mang gam màu tươi sáng, tạo nên một tổng thể trang phục dịu mắt, hài hòa mà vẫn giữ được nét trang nhã, thanh lịch.

3. Túi cói

Túi cói vốn là một trong những items biểu tượng của mùa hè nhưng bạn yên tâm, giờ sắm túi cói vẫn kịp vì "em" ấy rất hợp với không khí dịu dàng, trong trẻo của mùa thu. Túi cói sẽ là điểm nhấn hoàn hảo nhất cho những set trang phục đậm chất phóng khoáng, chẳng hạn như váy liền bồng bềnh, set áo sơ mi + quần ống rộng hay áo phông + jeans bụi bặm… Thêm nữa, item này chủ yếu mang gam màu nâu nhạt hoặc be nên bạn sẽ không phải tốn quá nhiều nơ-ron trong chuyện phối màu sắc, cứ yên tâm mặc đẹp, sành điệu mà vẫn khỏe re.

4. Túi màu thật nổi

Thi thoảng, bạn cũng nên thử tài mix&match của mình bằng cách lấy những chiếc túi màu mè làm chuẩn, rồi sáng tạo nên một set đồ thật nổi bật nhưng vẫn thật ưng mắt. Hay có những tình huống, bạn cảm thấy set đồ màu trung tính mình đang diện quá đỗi buồn tẻ thì một chiếc túi màu mè sẽ thắp sáng cả tổng thể trang phục. Nhưng hãy cẩn thận vì không phải túi màu sắc nào cũng dễ mix đồ; và an toàn nhất, bạn hãy chọn những chiếc túi mang sắc độ thật đậm, chẳng hạn như túi màu xanh navy, xanh rêu hay đỏ thuần… đảm bảo diện lên vừa thú vị, vừa sang chảnh.

Nguồn: Who What Wear