Giữa ma trận mùa sale, hãy thuộc ngay 4 khẩu quyết này để tránh tốn thời gian hoặc phí tiền mua đồ không hợp

Lúc này đây chính là thời điểm giao mùa, cũng là cao điểm mùa sale mà các shop thi nhau giảm giá mạnh để thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ. Là một tín đồ mặc đẹp, chúng ta cũng không thể bỏ qua giai đoạn này để sắm được những món đồ ưng ý. Tuy nhiên giữa ma trận mùa sale lúc này, bạn cần thuộc nằm lòng 4 khẩu quyết sau để tránh tốn thời gian lại sắm phải những món đồ khó hợp.

1. Cẩn trọn trước chiêu trò của các shop: Sale up to, giảm giá cho sản phẩm thứ 2…

Sale 70% thì đúng là tốt nhưng Sale up to 70% thì lại có vẻ không tốt chút nào vì nhiều shop chỉ để một quầy rất nhỏ là những sản phẩm lỗi mốt, may lỗi để giảm giá 70%; còn lại đa phần sản phẩm chỉ sale rất ít hoặc giữ nguyên giá gốc. Ngoài ra, nhiều shop lại "đánh bài": Giảm 70% cho sản phẩm thứ 2. Tức là sản phẩm đầu tiên (đắt hơn) bạn mua vẫn tính giá gốc, đồ rẻ hơn mới được giảm 70%.



Tuy đúng là giảm nhưng mức giảm lại khá ít, thay vì phí thời gian vào những shop "đánh lận con đen" như vậy, bạn vẫn còn rất nhiều lựa chọn với những shop giảm 30 %, thậm chí là 50% toàn bộ sản phẩm – vừa rõ ràng, không cần tính toán quá nhiều mà bạn vẫn có thể sắm những món ưng ý với giá phải chăng.

2. Cân nhắc phong cách, vóc dáng bản thân

Đừng bao giờ nghĩ: "Mẫu áo sexy này giảm quá rẻ nên có thể sắm thử xem sao" hay "Cái quần này tuy chật nhưng vì đang sale nên bạn sẽ giảm cân để mặc vừa nó". Sự thật là, với những món đồ trái ngược với phong cách, vóc dáng thì thường là bạn chỉ mặc 1, 2 lần rồi sẽ xếp vào xó tủ chứ hiếm khi mặc thêm lần nữa. Dù chúng giảm rất rẻ nhưng lại không phù hợp và không có tính hữu dụng thì bạn cũng sẽ chán và thanh lý sớm mà thôi. Vậy nên bạn cũng đừng nên mua những món đồ không hợp với phong cách, vóc dáng bản thân dù chúng giảm sâu đến đâu.

3. Đến những phố chuyên bán quần áo

Mùa sale có rất nhiều shop giảm mạnh, nhưng chúng ta lại có quá ít thời gian để đi và thử đồ hết từng shop. Thay vào đó, bạn nên chọn những con phố chuyên bán quần áo, tập trung nhiều hàng quán. Chúng vừa có nhiều hàng giúp bạn tiện 1 công đi lại; đồng thời những shop này có sự cạnh tranh rõ ràng nên mức giá cũng thường ưu ái hơn nhiều so với những shop nhỏ lẻ tách biệt trên những con phố khác.



4. Nói không với những món đồ theo xu hướng

Mùa sale đến cũng là lúc những món đồ theo xu hướng được giảm nhiều. Nhưng bạn biết đấy, xu hướng nhanh đến rồi cũng nhanh đi, qua mùa sale những món đồ này cũng trở nên lỗi mốt và ít người còn diện. Nếu vẫn cố đấm ăn xôi mua những món đồ này thì bạn vừa mất tiền, phong cách cũng dễ lỗi mốt, kém sang. Tốt nhất trong mùa sale, bạn cứ trung thành với những món đồ basic, cổ điển thì sẽ có tính ứng dụng lâu dài và tận dụng được tốt hơn.