Giấc mộng hè của mọi quý cô: Da sáng căng nhưng không bóng nhẫy và 4 tips giúp hiện thực hóa điều này

1. Dưỡng ẩm vẫn là bước không thể thiếu

Nhiều nàng khá chủ quan, cảm thấy thời tiết mùa hè không gây nứt nẻ, bong tróc da nên bỏ bẵng đi bước dưỡng ẩm; tuy nhiên, quan niệm chăm da này là hoàn toàn sai lầm.

Ở bất cứ mùa nào trong năm, da bạn vẫn sẽ bị thất thoát độ ẩm do các yếu tố ngoại cảnh hay cụ thể vào mùa hè, nắng, gió và không khí điều hòa… là những nguyên nhân chính khiến da bạn khô hơn. Và theo phản xạ, da thiếu ẩm sẽ càng tiết nhiều dầu, để lại bề mặt bóng nhẫy, kém xinh vào mùa hè. Đó còn chưa kể, làn da không được cấp ẩm đầy đủ sẽ trở nên khô héo, xám xịt.

Và đây chính là lý do, bạn vẫn cần thoa kem dưỡng ẩm đầy đủ vào hai buổi sáng – tối để có được làn da căng sáng. Có điều, hãy chọn đúng sản phẩm cho loại da mình đang sở hữu và ưu tiên kem dưỡng mỏng nhẹ, thỏa mãn tiêu chí non-comedogenic để không gây bít tắc lỗ chân lông, sinh mụn hoặc khiến da đổ dầu.

2. Tẩy da chết đều đặn

Một trong những chìa khóa quan trọng giúp bạn sở hữu làn da tươi sáng, đó chính là tẩy da chết. Hơn thế, thao tác này cũng giúp giải phóng lỗ chân lông, từ đó làn da của bạn sẽ thẩm thấu hiệu quả hơn dưỡng chất từ các sản phẩm skincare; kết quả, da căng khỏe và rạng rỡ nếu thực hiện đều đặn.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý không tẩy da chết quá nhiều, chỉ 2 – 3 lần/tuần là đủ để không khiến da nhạy cảm, bắt nắng. Bên cạnh đó, sản phẩm tẩy da chết hóa học sẽ là lựa chọn hiệu quả, dịu nhẹ hơn rất nhiều so với tẩy da chết vật lý – sản phẩm dễ gây trầy xước, tổn thương da nếu bạn không cẩn trọng khi dùng hoặc sở hữu làn da nhạy cảm.

3. Bổ sung serum vitamin C

Nếu làn da sáng hồng, rạng rỡ là điều bạn luôn ao ước, hãy nhờ cậy thêm cả serum vitamin C – sản phẩm được công nhận về khả năng xóa mờ nốt thâm và làm sáng da. Bên cạnh đó, sản phẩm này còn có thêm năng lực vô cùng đáng đồng tiền bát gạo, đó là chống lão hóa nhờ thành phần vitamin C giúp vô hiệu sự tấn công của các gốc tự do – nguyên nhân khiến bạn già nua không phanh. Và khi kết hợp serum vitamin C với kem chống nắng, da bạn sẽ được bảo vệ tuyệt đối khỏi nguy cơ lão hóa.

4. Dùng toner có chứa thành phần kiềm dầu

Sau khi làm sạch da đúng cách bằng 2 bước: tẩy trang và dùng sữa rửa mặt dịu nhẹ, nàng da luôn bóng dầu sẽ cần thêm toner để giúp da sạch đến độ tinh khiết, và nếu chứa những thành phần kiềm dầu như: nước cây phỉ, glycolic acid, tinh dầu tràm trà... thì càng tuyệt. Có như vậy, tình trạng tiết dầu mất kiểm soát sẽ được cải thiện, làn da của bạn sẽ trở nên ráo mịn, khỏe khoắn hơn.