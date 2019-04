Gia đình Vân Trang “ton sur ton” trong trang phục của Old Navy

Old Navy là thương hiệu trang phục và phụ kiện bình dân được ưa chuộng trên toàn cầu bởi phong cách Mỹ hiện đại và mức giá vô cùng hợp lý cho mọi gia đình. Được định hướng theo phong cách thời trang năng động, mang tinh thần tự do và phóng khoáng, những mẫu thiết kế của Old Navy dễ dàng kết hợp với nhau tạo nên những bộ trang phục "mix & match" thường ngày cực kỳ tiện dụng nhưng cũng không kém phần thời trang.



BTS Xuân Hè của thương hiệu được tung ra như một làn gió dịu mát làm hài lòng các khách hàng của mình bởi gam màu tươi sáng, kết hợp cùng những hoạ tiết, với chất liệu vải nhẹ thoáng và linh hoạt.

Bé Queenie năng động, thoải mái với đủ các biểu cảm đáng yêu khi diện Old Navy

Từng bộ trang phục cho cả gia đình đều được chính Vân Trang chọn lựa. Cô chia sẻ mình là người kỹ tính trong việc lựa chọn quần áo cho cả nhà, đặc biệt là cho con gái Queenie. Vậy nên Vân Trang luôn ưu tiên những chất liệu vừa thấm hút tốt, vừa dễ dàng vận động, giá cả phù hợp và cô rất hài lòng khi đến mua sắm tại Old Navy.

Không chỉ có áo thun và denim, Old Navy còn có những mẫu đầm thật nữ tính, áo sơ mi thanh lịch và trẻ trung, các sản phẩm giày dép, phụ kiện đi kèm cho nam, nữ ở mọi lứa tuổi. Chính vì thế mà Old Navy luôn được xem là "điểm đến thời trang cho cả gia đình"

Là thương hiệu thuộc sở hữu của Tập đoàn Gap Inc, nhãn hàng Old Navy mang màu sắc trẻ trung và tính ứng dụng cao, có trụ sở đặt tại San Francisco, tạo nên không gian mua sắm năng động, thú vị cho khách hàng thông qua hệ thống hơn 1.000 cửa hàng trên toàn thế giới.

Hệ thống cửa hàng Old Navy Việt Nam:

TP. Hồ Chí Minh:

• Tầng B1, ô 50-51, Vincom Center Đồng Khởi, Quận 1.

• Tầng 2, ô 10B, Crescent Mall, Quận 7.

• Tầng trệt, Estella Place, 88 Song Hành, Phường An Phú, Quận 2.

Hà Nội:

• Tầng Trệt, ô 14, Vincom Center Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa.

Fanpage Old Navy: https://www.facebook.com/oldnavyvn/