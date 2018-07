Say sưa ăn dưa hấu tới quên cả thế gian, cậu bé đầu trọc quyết liệt và bất chấp đến nỗi ai cũng phải bật cười

Người ta vẫn nói với nhau rằng trẻ con là chúa háu ăn, chỉ cần là món chúng thích thì chúng sẵn sàng ăn nó tới kễnh bụng mới thôi. Trên MXH đã từng xuất hiện nhiều đoạn video hài hước ghi lại sở thích này của các bé, người lớn sau khi xem xong vừa thấy buồn cười lại vừa thấy thương.

Mới đây, trên MXH đã xuất hiện một đoạn video ghi lại cảnh tượng khá hài hước khi cậu bé được cho ăn dưa hấu. Chính biểu cảm ăn thỏa thích, ăn no nê, ăn bất chấp không cần biết tới ngày mai của cậu bé đã khiến toàn MXH được phen dậy sóng:

Cậu bé đầu trọc say sưa ăn dưa hấu như thể ngàn năm mới được một lần.



Theo như đoạn video này ghi lại, người xem có thể thấy cậu bé đầu trọc được trao cho một nửa quả dưa hấu khá to, không ngoa chút nào khi nói nửa quả dưa hấu ấy to ngang người bé mất rồi. Ấy vậy mà bất chấp hết kích cỡ của quả dưa khổng lồ so với khổ người, cậu bé của chúng ta chẳng nề hà gì mà sấn sổ vào ăn tì tì, khiến người lớn cũng phải mắt tròn mắt dẹt.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn video này đã nhanh chóng thu hút được đông đảo sự chú ý của dân tình. Mọi người cảm thấy vô cùng ngạc nhiên lẫn thích thú trước màn ăn dứa hấu có phần "táo bạo" của cậu bé. Đồng thời, cũng có người lo lắng cho rằng bé mải ăn như thế có thể sẽ bị sặc hoặc bị hóc hạt dưa vào họng.

Bên cạnh đó, một số cư dân mạng lại đặt nghi vấn về độ xác thực của đoạn video, vì những người này cho rằng chẳng ông bố bà mẹ nào dám để con mình vô tư chén cả nửa quả dưa hấu như vậy cả. Nếu có thì chắc có lẽ cũng chỉ là để quay một đoạn video lên MXH giúp mọi người giải khuây mà thôi.

Ăn dưa hấu đến quên cả lối về thế này thì có sợ không cơ chứ!

Hiện tại, đoạn video vẫn đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Dưới đây là một số bình luận tiêu biểu từ phía cư dân mạng:

"Nhìn bé ăn dưa hấu mà thấy siêu lắm luôn ấy. Cái đầu trọc lóc lọt thỏm vào trong quả dưa yêu quá là yêu đi."

"Ai đó hãy nói với tôi đây chỉ là một màn dàn dựng đi? OMG, làm sao một đứa trẻ lại có thể ăn một quả dưa to khủng khiếp đến như thế. Ăn như thể chưa từng được ăn ấy."

"Rõ ràng là dàn dựng chứ không thể là thật được. Nếu là thật thì bó tay với bố mẹ của em bé luôn, không thấy nguy hiểm hay sao mà cho con ăn dưa hấu kiểu ấy vậy trời?"