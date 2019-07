"Đụng" váy Dior: Song Hye Kyo thần thái xuất hiện trên tạp chí khi mới lục đục hôn nhân, Diễm My 9x kém sắc hơn hẳn

Xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Elle tháng 3/2019, Song Hye Kyo chứng minh đẳng cấp nhan sắc của ngọc nữ showbiz Hàn với mái tóc ngắn bồng bềnh cùng lối trang điểm trong trẻo tự nhiên đến say đắm lòng người. Song Hye Kyo lúc nào cũng vậy, ngay cả khi trở thành gương mặt trang bìa của một tạp chí thời trang danh tiếng cô vẫn giữ cho mình nét đẹp mong manh, nhẹ nhàng đúng với những gì cô đang có.

Diện một thiết kế đầm Dior mỏng manh, xuyên thấu gợi cảm một cách đầy ý nhị trong BST Xuân/ Hè 2019, nhan sắc của Song Hye Kyo càng thăng hoa hơn gấp bội. Chỉ một bức ảnh chụp đơn giản đủ gây thương nhớ biết bao người.

Bộ ảnh được thực hiện vào tháng 3 tức là thời điểm chuyện hôn nhân của Song Hye Kyo đang trong giai đoạn rạn nứt. Nhiều nguồn tin cho hay Song Hye Kyo đang rất mệt mỏi, sụt tới 5 kg trong những ngày ồn ào qua, thế nên lần chụp hình cho tạp chí Elle tháng 3 vừa rồi có thể là lần cuối cùng công chúng thấy một Song Hye Kyo tươi tắn, rạng rỡ trước khi đối mặt với vụ ly hôn trấn động cả châu Á này.

Đây chính là thiết kế mà Song Hye Kyo mặc khi khi chụp hình cho tạp chí Elle tháng 3/2019.

Vừa trở thành "nàng thơ" của triển lãm thời trang đầu tiên ở Việt Nam mang tên "Beauty of yesterday", Diễm My 9x đã vô tình đụng hàng với một trong những ngọc nữ của showbiz Hàn: Song Hye Kyo. Tại đêm gala tới đây, Diễm My 9x sẽ xuất hiện với hình ảnh thanh lịch, dịu dàng kiểu băng thanh ngọc khiết - hình ảnh mà nữ diễn viên vẫn đang theo đuổi bấy lâu nay, bộ váy đụng hàng chính là thiết kế Dior vừa được nhắc đến và từng được Song Hye Kyo mặc trước khi ly hôn với Song Joong Ki.

Mới chỉ dừng ở việc thử váy nhưng Diễm My 9x đã chọn đúng thiết kế Dior mà Song Hye Kyo từng mặc.

Thiết kế vô cùng mong manh nhẹ nhàng với vải voan xuyên thấu, điểm xuyết chi tiết tua rua bay bổng ở chân váy, mới chỉ dừng ở thử đồ mà Diễm My 9x tuy hơi kém sắc nhưng chắc chắn tại đên gala tới cô sẽ không khiến người hâm mộ phải thất vọng.