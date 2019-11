Dùng riêng biệt kem dưỡng ban ngày – ban đêm là siêu bí kíp giúp da bạn đẹp lên bội phần và trẻ mãi với thời gian

Chị em đừng nên phức tạp hóa chuyện cải thiện làn da bởi đôi khi, chỉ bằng những thay đổi nhỏ nhặt và giản đơn, da dẻ đã đẹp hơn bội phần, thậm chí là trẻ quên sầu trước sự phũ phàng của thời gian. Ví dụ, nếu dùng riêng biệt kem dưỡng ban ngày – ban đêm, bạn sẽ nhận thấy những thay đổi kỳ diệu của làn da và đây là 5 lý do khiến bạn muốn "triển" ngay bí kíp "dễ như ăn kẹo" ấy.

1. Kem dưỡng ban ngày thường có chỉ số chống nắng

Hầu hết các bác sĩ da liễu đều đồng ý rằng, kem dưỡng dùng cho ban ngày nên tích hợp thêm công dụng chống nắng, điều này sẽ giúp bảo vệ da cực kỳ hữu hiệu: "Sẽ rất tuyệt nếu kem dưỡng ban ngày có thể bảo vệ làn da khỏi những yếu tố có hại từ môi trường, đặc biệt là tia cực tím", theo bác sĩ Jeremy Fenton tại New York.

2. Kem dưỡng ban ngày có sự hiện diện của các chất chống oxy hóa

"Tôi thích dùng những lọ kem ban ngày chứa vitamin C hơn cả", bác sĩ Kavita Mariwalla tại New York cho hay. Bác sĩ Fenton cũng đồng ý rằng các chất chống oxy hóa là thành phần tuyệt nhất có trong kem dưỡng ban ngày, chúng sẽ đảm bảo làn da của bạn là "bất khả xâm phạm" bởi các nhân tố ngoại cảnh gây hại, bao gồm cả sự ô nhiễm môi trường. Bên cạnh vitamin C, bạn có thể tìm đến kem dưỡng chứa các thành phần chống oxy hóa như vitamin E hay chiết xuất trà xanh.

3. Kem dưỡng dùng cho ban ngày có kết cấu mỏng nhẹ, thấm nhanh

Hãy để dành kem dưỡng đậm đặc cho buổi tối (khoảng thời gian da bạn bị thất thoát độ ẩm nhiều hơn), còn ban ngày thì hãy dùng kem dưỡng dạng gel hoặc có công thức siêu mỏng nhẹ. Theo bác sĩ Joshua Zeichner tại New York: "Trong suốt cả ngày dài, bạn sẽ muốn dùng sản phẩm dưỡng thẩm thấu nhanh, kết cấu nhẹ tênh để không cảm thấy nặng nề, dính nhớp, khó chịu".

4. Kem dưỡng ban đêm có kết cấu đậm đặc, đáp ứng được nhu cầu của làn da

"Các dữ liệu cho thấy rằng độ ẩm của làn da sẽ xuống thấp hơn vào ban đêm; và bạn sẽ cần đến loại kem dưỡng đậm đặc", theo bác sĩ Joshua. Đặc biệt là khi bạn sở hữu làn da khô hoặc nhạy cảm, việc dùng kem dưỡng "nặng đô" hơn ban ngày càng trở nên cần thiết.

Tuy nhiên, khi chọn kem dưỡng đậm đặc cho buổi tối, bạn phải chú ý đến thứ tự bôi các sản phẩm skincare: "Bạn cần nhớ rằng, kem dưỡng đậm đặc thường ngăn không cho các sản phẩm khác thẩm thấu, đặc biệt là những món skincare chứa thành phần hoạt tính. Bởi vậy, loạt sản phẩm đặc trị cho làn da, hoặc những món lỏng nhẹ như essence, ampoule, serum… cần được bôi trước khi thoa kem ban đêm".

5. Kem ban đêm thường chứa các thành phần chống lão hóa hoặc phục hồi làn da

"Làn da của bạn thường tái tạo, phục hồi vào ban đêm", theo bác sĩ Rachel Nazarian tại New York. Vậy nên, đây là khoảng thời gian hoàn hảo để những lọ kem chứa ceramide, chiết xuất rau má… giúp củng cố và nuôi dưỡng hàng rào bảo vệ da thêm khỏe mạnh. Bên cạnh đó, kem dưỡng có sự xuất hiện của retinol cũng nên được dùng vào buổi tối để da vừa được chữa trị khỏi các vấn đề khó nhằn như: xỉn màu, da chảy xệ, nếp nhăn, mụn; vừa tránh được tình trạng da kích ứng, nhạy cảm hơn khi tiếp xúc với ánh nắng vào ban ngày.

Nguồn: The Klog