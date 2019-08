Đừng nhận mình là tín đồ mỹ phẩm Hàn nếu bạn chưa dùng qua 4 mặt nạ giấy "hot hit" nhất xứ kim chi đợt này

1. Abib Mild Acidic pH Heartleaf Sheet Mask (Giá gốc: 116.000 VNĐ)

Abib là một trong những thương hiệu sản xuất mặt nạ giấy hot nhất tại Hàn Quốc ở thời điểm hiện tại. Dòng Gymmy Sticker và Mild Acidi pH Heartleaf luôn luôn cháy hàng khi được bày bán tại Olive Young. Mild Acidi pH Heartleaf thì được yêu thích hơn cả vì chứa đến 84% là chiết xuất rau diếp cá. Mặt nạ giấy mà có thể kháng khuẩn, trị mụn thì nghe có lạ không cơ chứ? Thêm vào đó, em này còn sở hữu độ pH 5.5 chuẩn không cần chỉnh cân bằng hoàn hảo độ acid tự nhiên của da. Sản phẩm được thiết kế ôm sát mặt, siêu mỏng và bám dính tốt, cấp ẩm sâu thì khỏi phải bàn.

2. Mediheal Tea Tree Essential Blemish Control Sheet Mask (Giá gốc: 47.000 VNĐ)

Mediheal chắc chắn là một trong những mặt nạ giấy Hàn Quốc nổi tiếng nhất thế giới. Vì thế, không có gì ngạc nhiên trong những ngày hè nóng nực mặt nạ tràm trà của hãng lại bán chạy như tôm tươi như thế này. Cây tràm trà là một trong những thành phần nổi tiếng giúp giảm đỏ rát, sưng tấy do mụn, giảm kích ứng - những hiện tượng da hay rất hay gặp khi nhiệt độ tăng cao. Chất lượng mặt nạ của Mediheal thì luôn giữ vững phong độ, giấy mềm mại, dai và cực nhiều tinh chất.

3. Faith in Face I Want Healthy Look (Giá gốc: 70.000 VNĐ)

Faith in Face là một thương hiệu rất chịu khó đầu tư cho sản phẩm mới, nên năm nào cũng có mặt nạ lọt top bán chạy nhất ở Hàn. Mặt nạ I Want Healthy Look đánh trúng mối quan tâm lớn nhất của người dân nơi đây, từ khoá làm đẹp hot nhất 2019: tăng cường hàng rào bảo vệ da. Sản phẩm có thành phần chính là chiết xuất lá ôliu, bơ hạt mỡ và cà chua để cấp nước và dưỡng ẩm, giúp phục hồi hàng rào tự nhiên của làn da.

4. I’m From Mugwort Sheet Mask (Giá gốc: 93.000 VNĐ)

Tại sao ngải cứu lại là thành phần dưỡng da hot nhất Hàn Quốc năm 2018 và chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt? Vì nó vừa có thể làm dịu da ngay lập tức, vừa có khả năng chống lại vi khuẩn, chống viêm và chống nấm mạnh mẽ. Mặt nạ chứa 91,45% chiết xuất từ lá ngải cứu của I'm From không chỉ được ngợi khen vì bảng thành phần đơn giản nhưng chất lượng mà còn vì thiết kế siêu mỏng, ôm sát mặt và không hề gây bí bách.

Nguồn: TheKlog