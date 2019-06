Đưa vào hoạt động VUS Kids Tô Ký, thêm lựa chọn dành cho bố mẹ

Phối cảnh VUS Kids Tô Ký, tọa lạc tại 55 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12

Liên tiếp những trung tâm mới được VUS cho ra mắt để phục vụ nhu cầu của hơn 65.000 học viên mỗi năm đã cho thấy sự phát triển không ngừng của VUS với mạng lưới rộng lớn cả nước. Trung tâm VUS Kids Tô Ký với các phòng học được đầu tư trang thiết bị hiện đại theo chuẩn quốc tế, phục vụ được các học viên độ tuổi Mẫu giáo và Thiếu nhi. Chương trình của VUS được xây dựng với sự hợp tác của các đối tác quốc tế danh tiếng như The City University of New York (ĐH CUNY) - hệ thống trường đại học công lập quy mô lớn thứ ba tại Mỹ.

Học viên VUS trải nghiệm Imagine Learning English sinh động và hấp dẫn

Đặc biệt, công nghệ học tiếng Anh độc quyền từ Mỹ - Imagine Learning English đầy sinh động và thú vị sẽ mang đến cho học viên những trải nghiệm mới trong quá trình học. Từ niềm đam mê Anh ngữ này, học viên sẽ từng bước khám phá thế giới thông qua những phương pháp hiện đại, từ đó tự tin hội nhập thế giới với hành trang Anh ngữ vững vàng.



Chương trình có nhiều quà tặng hấp dẫn khi đăng ký học từ 15/5 đến 30/6/2019

Phụ huynh liên hệ (028) 7308 333 để được tư vấn miễn phí, đăng ký khóa học và nhận quà tặng từ VUS.