Dù bố mẹ có ly hôn thì sinh nhật con hãy làm như Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la

Ly hôn thường là đỉnh điểm của những cuộc cãi vã, sự rạn nứt giữa 2 vợ chồng. Thế nên dễ dàng hiểu vì sao các cặp đôi thường tuyên bố "cạch mặt nhau" sau ly hôn. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Hà Hồ và Cường Đô la lại khác. Họ vẫn nói tốt về nhau và đặc biệt luôn cùng nhau ở bên con trai Subeo mỗi dịp khai giảng và sinh nhật.



Năm nay, Subeo lại có thêm một dịp kỷ niệm sinh nhật đáng nhớ bên bố mẹ nổi tiếng của mình. Trong đoạn video ngắn Hà Hồ chia sẻ, có thể thấy bữa tiệc của Subeo được chuẩn bị khá đầy đủ.

Dù ly hôn và có người mới nhưng Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la rất thoải mái ở bên nhau trong bữa tiệc ý nghĩa này. Hồ Ngọc Hà đã rất phấn khích khi pháo nổ, còn doanh nhân Quốc Cường nhiệt tình vỗ tay không ngừng để chúc mừng con trai.

Hồ Ngọc Hà viết: "Tình yêu đẹp nhất cuộc đời mình. Đại gia đình chúc mừng sinh nhật con yêu".



Cô cũng không quên kể: "Sáng nay đã ăn tiệc sinh nhật của cậu trên lớp, tối nay cùng gia đình và sáng mai sẽ bao nguyên khu trượt tuyết để cậu và các bạn tha hồ vui chơi cả ngày. Sinh nhật cậu năm nào cũng vui cả tuần".

Doanh nhân Quốc Cường cũng chia sẻ hình ảnh 2 bố con: "Happy birthday my little friend.. I love you" (Tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật người bạn nhỏ. Ba yêu con").

Không chỉ có Hà Hồ và Cường Đô la , Kim Lý và Đàm Thu Trang - những người mới của bố mẹ Subeo - cũng nhiệt tình gửi lời chúc mừng tới cậu bé. Điều này cho thấy mối quan hệ giữa họ rất tốt đẹp và Subeo vui vẻ nhận được tình yêu thương của 2 bên gia đình.

Subeo sinh vào tháng 6/2010, dù trước và sau đó không có đám cưới nào diễn ra giữa Hồ Ngọc Hà và Nguyễn Quốc Cường. Cả gia đình chia sẻ phút giây hạnh phúc bên nhau và nhiều lần Cường Đô la đưa Hồ Ngọc Hà đi diễn, ngồi cạnh cô tình tứ trong nhiều sự kiện lớn.

Đầu tháng 7/2015, cặp đôi chính thức chia tay sau 8 năm yêu và 4 năm chung sống.

Tuy nhiên, dù đường ai nấy đi nhưng mối quan hệ giữa 2 người vẫn tốt đẹp. Trước đó có lần Hồ Ngọc Hà vui vẻ cho biết có thể ngủ chung giường với Cường Đô la vì con. Còn Cường Đô la thì vui vẻ trêu cô: "Thôi bà về ở lại với tôi rồi 2 đứa cho Subeo có em gái".