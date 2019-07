Đột phá mới: các ông bố bà mẹ thời 4.0 còn có bỉm thông minh kết nối với điện thoại để “giám sát” bé yêu

Hãng Pampers vừa thông báo ra mắt một sản phẩm bỉm thông minh mới có tên Lumi by Pampers - một "hệ thống chăm sóc kết nối" để giám sát bé yêu của bạn. Gói sản phẩm này bao gồm một chiếc bỉm thông minh đặc biệt, có khả năng theo dõi thói quen ngủ và tiểu tiện của bé, một ứng dụng trên điện thoại và một thiết bị giám sát video Logitech.

Pampers không phải gã khổng lồ duy nhất chuyên về sản phẩm cho trẻ sơ sinh giới thiệu loại bỉm thông minh kiểu này. Mới đây, Huggies cũng tuyên bố sẽ ra mắt dòng bỉm Monit x Huggies tại thị trường Mỹ. Loại bỉm này sẽ phát hiện khi nào bé tè/ ị và ngay lập tức tin nhắn sẽ được gửi tới cho cha mẹ.



Ý tưởng về loại bỉm thông minh không hề kỳ cục mà diễn ra rất tự nhiên trong thời đại vạn vật kết nối. Còn theo tờ Financial Times, cuộc đua về bỉm thông minh của các "ông lớn" liên quan tới vấn đề tiền bạc. Ngày nay mọi người ngày càng có ít con hơn. Điều này đồng nghĩa với việc các nhãn hàng cần bù đắp doanh thu thông qua tiến trình cải tiến và tăng giá bỉm.

1 chiếc bỉm thông minh, nghe có vẻ hấp dẫn đối với các bậc cha mẹ mới, nhưng liệu nó có cần thiết và đáng để bố mẹ rút ví hay không?. Matt Binder - biên tập viên cho trang The Dad và cũng là ông bố 2 con hiện đang sống cùng gia đình tại Flushing, New York (Mỹ) đã có những phân tích khá cụ thể về loại bỉm thông minh này.



Trước khi định cho con dùng bỉm thông minh, cha mẹ nên cân nhắc nhiều yếu tố (Ảnh minh họa).

Hiện tôi có 2 bé: Ezra, con trai mới vừa sinh nhật 4 tuổi và Enid, con gái mới gần 2 tháng tuổi. Do đó, tôi cũng có chút ít kinh nghiệm liên quan tới chăm trẻ. Bé sơ sinh chưa nói được nhưng chắc chắn sẽ báo hiệu cho bạn biết khi nào bé muốn đi vệ sinh đó là bé sẽ khóc. Thấy con khóc, bạn sẽ kiểm tra bỉm của con, những bộ đồ liền thân rất hợp cho bé sơ sinh bởi bạn có thể nhẹ nhàng luồn tay, kéo nhẹ chiếc bỉm lên một chút để xem bỉm còn khô hay đã có bãi tè/ị nào của con rồi. Nếu bỉm khô ráo, vậy thì khả năng bé bị đói, đầy hơi hay sắp sửa có nhu cầu vệ sinh đến nơi. Loài người đã chăm sóc những em bé sơ sinh bằng cách này khá ổn kể từ thuở hồng hoang.



Chắc chắn rồi, có những đột phá công nghệ siêu hạng trong lĩnh vực tã bỉm cho trẻ. Chúng giúp cho quá trình trên thậm chí còn trở nên đơn giản hơn nữa. Ví dụ, nhiều loại bỉm có một đường nhỏ màu vàng sẽ chuyển màu xanh khi em bé tè. Nhờ vậy, bạn chẳng cần phải trực tiếp nhìn vào bỉm mới biết.

Tuy nhiên, 1 chiếc bỉm thông minh đặc biệt đòi hỏi phải có thiết bị đính kèm dưới dạng bộ phận cảm ứng thì nhất định rồi, với tôi như thế thì quá lắm!

Pampers hiện chưa thông báo mức giá của hệ thống Lumi by Pampers. Có một điều chắc chắn là nó sẽ đắt hơn kha khá so với những loại bỉm thông thường của hãng. Ngoài ra, bỉm thông minh thì cũng thuộc loại dùng một lần. Do đó, bạn sẽ cần mua tiếp khi hết bỉm. Kết cục là chi phí cứ thế tăng lên.

Trên hết, Pampers cho biết, bỉm thông minh của họ không có tính năng theo dõi thói quen đại tiện của bé! Có vẻ như phân nửa giải pháp mà lẽ ra sản phẩm phải thực hiện được thì lại bị bỏ lỡ. Hơn nữa, tôi còn chưa tính tới khả năng bé yêu của bạn giãy đạp nhiều tới mức khiến bộ phận cảm ứng bị rớt khỏi bỉm. Và thế là toàn bộ quá trình trên đều trở thành vô dụng!

Có những đột phá công nghệ siêu hạng trong lĩnh vực tã bỉm cho trẻ (Ảnh minh họa)

Mới chỉ vài tháng trước thôi, tại bệnh viện, tôi quay cảnh con gái Enid ăn, tè, ị cập nhật tới từng phút, đây là yêu cầu của nhân viên y tế. Có lẽ khi đó, những chiếc bỉm thông minh cũng sẽ có ích. Nhưng trung bình mỗi sản phụ sinh thường chỉ ở lại viện 2 ngày. Khi về nhà thì việc theo dõi chặt chẽ hoạt động ăn, tè, ị của con không còn thực tế nữa. Hồi có bé đầu lòng Ezra, vợ chồng tôi cũng đã quay hình và ghi chép thông tin của con trai trong thời gian dài hơn chút, nhưng sau đó cũng dừng lại luôn.

Sau khi chào đời, trẻ sơ sinh được chúng ta chăm sóc và đưa tới gặp bác sĩ khi cần thiết. Đã có chuyên gia theo dõi sức khỏe của con. Một điểm quan trọng tôi muốn cam đoan với các bậc cha mẹ rằng, bạn sẽ phát hiện ra ngay con đã không đại tiện trong 1 hoặc 2 ngày mà chẳng cần tới bỉm thông minh. Bạn chắc chắn cũng sẽ nhận ra ngay nếu có thay đổi nào đó trong thói quen ngủ nghỉ của con. Bởi khi con gặp vấn đề về giấc ngủ, bạn cũng có ngủ nổi đâu.

1 chiếc bỉm thông minh đặc biệt sẽ có thiết bị đính kèm dưới dạng bộ phận cảm ứng (Ảnh minh họa).

Theo tôi, trong một số trường hợp cụ thể, bỉm thông minh cực kỳ hữu ích đối với những cha mẹ muốn giám sát con yêu của mình khi bé gặp phải vấn đề về sức khỏe. Nhưng phần lớn trường hợp, bạn hoàn toàn có thể bỏ qua bỉm thông minh mà không cần băn khoăn gì.



Nếu những sản phẩm như Lumi thực sự giúp bạn thảnh thơi tâm trí trong lúc nuôi con, vậy thì bạn cứ thoải mái lựa chọn và sử dụng. Chỉ cần nhớ rằng, sự thảnh thơi tâm trí là thứ bạn đang mua bằng tiền.

Nguồn: Mashable, CNN