Dòng sản phẩm sữa được nhãn dược hàng đầu Việt Nam bảo chứng mang đến lợi ích gì cho mẹ và bé?

Các sản phẩm của thương hiệu New Zealand Gold Westland Milk Products, được nhập khẩu nguyên lon từ New Zealand do Traphaco phân phối độc quyền.

Các sản phẩm của thương hiệu New Zealand Gold được Tổng lãnh sự quán New Zealand và Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam giới thiệu. Đồng thời được Traphaco - công ty Dược phẩm hàng đầu Việt Nam bảo chứng chất lượng.

Nguồn nguyên liệu sữa thiên nhiên thuần khiết đến từ New Zealand nằm trong chuỗi cung ứng khép kín, có thể truy xuất nguồn gốc sữa đến từng trang trại và được chế biến, đóng gói trên dây chuyền công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới.

Các sản phẩm của thương hiệu New Zealand Gold sở hữu công thức hoàn toàn cho sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ từ khi còn trong bụng mẹ hay bà mẹ mang hoặc hoặc chuẩn bị mang thai.

Đơn vị phân phối độc quyền: CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Trụ sở: 75 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam | Địa chỉ giao dịch: Ngõ 15, Đường Ngọc Hồi - P.Hoàng Liệt - Q.Hoàng Mai - Hà Nội

ĐT: 18006612 - Fax: (024) 36814910 | E-mail: info@traphaco.com.vn