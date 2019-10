Đông Nhi, Ông Cao Thắng đi xem show Lê Thanh Hòa trước đám cưới

Nổi bật trong danh sách là bộ đôi Đông Nhi - Ông Cao Thắng. Trước đám cưới thế kỷ, cả hai vẫn dành thời gian thực hiện chuyến đi Tây Bắc để chiêm ngưỡng bộ sưu tập mới, đồng thời chúc mừng cho cột mốc trong sự nghiệp thời trang của người anh thân thiết đã thiết kế rất nhiều trang phục đẹp cho Đông Nhi.

Trước show diễn, người đẹp Ngọc Trinh, Vũ Ngọc Anh cũng có buổi thử trang phục với nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho sự xuất hiện tại show thời trang đặc biệt này. Cô lần lượt ướm thử các trang phục mới nhất với chất liệu ren gợi cảm nhưng vẫn thanh lịch.

Vũ Ngọc Anh cũng là khách mời của show diễn “Another Day” của Lê Thanh Hòa. Cả hai đã từng hợp tác trong nhiều dự án thời trang nổi tiếng. Nữ diễn viên được NTK chọn lựa thiết kế váy khoét ngực, xẻ đùi cao tôn thêm vẻ quyến rũ và nữ tính.

Ngoài ra, dàn sao Việt dự show diễn còn có sự góp mặt của rất nhiều hoa hậu, siêu mẫu, ca sĩ, diễn viên... có quan hệ thân thiết với nhà thiết kế như dàn hoa hậu các thế hệ: Hà Kiều Anh, Mai Phương, Hương Giang - giám khảo Miss Universe Vietnam 2019, Kỳ Duyên, Ngọc Hân, Tiểu Vy, Đỗ Mỹ Linh, Lương Thùy Linh, Ngọc Diễm, Ngọc Duyên; Á hậu Lệ Hằng, Thuý Vân, Tú Anh, Huyền My, Phương Nga, Thuý An, Hà Thu, Thùy Dung; Lý Nhã Kỳ, Ngọc Trinh, dàn sao phim Gái già lắm chiêu 3: Ninh Dương Lan Ngọc, Jun Vũ, Thùy Anh, Thoại Tiên, diễn viên Diệu Nhi, Phương Oanh Quỳnh Búp bê, cặp đôi Vũ Ngọc Anh - Cường Seven, siêu mẫu Minh Triệu, người đẹp Tường Linh, nàng thơ xứ Huế Ngọc Trân, ca sĩ Trương Quỳnh Anh...



Các khách mời đều được đài thọ chi phí vé máy bay, nghỉ 2 đêm tại khách sạn 5 sao lớn nhất Sapa và dự tiệc tối thân mật sau show cùng nhà thiết kế.

Theo kế hoạch, khách mời sẽ di chuyển đến Sapa từ sáng 25/10 và bắt đầu hành trình 3 ngày 2 đêm kết hợp giữa thời trang - du lịch. Show sẽ diễn ra vào chiều 26/10. Toàn bộ khách mời sẽ di chuyển bằng đường bộ từ khách sạn 5 sao M-Gallery đến ga đi, sau đó lên tàu hỏa đến điểm diễn cách đó 2km ở trạm cuối, nhà ga Mường Hoa. Nhà thiết kế và đạo diễn Long Kan mong show diễn này không chỉ là một sự kiện thời trang mà còn là dịp để khách mời có thể cảm nhận được vẻ đẹp choáng ngợp của thiên nhiên, con người và văn hóa Sapa nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung.