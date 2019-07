Đi máy bay cũng skincare cầu kỳ hết sức, bảo sao làn da của các beauty editor lại đẹp căng như vậy

Biên tập viên Julia Shabshis

"Khi đi máy bay, tôi luôn bôi thật nhiều kem dưỡng ẩm và uống thật nhiều nước để đảo bảo da không bị thiếu nước. Đầu tiên, tôi sẽ làm sạch da với khăn ướt tẩy trang của Clinique, sau đó đắp mặt nạ giấy và thoa son dưỡng. Đắp mặt nạ giấy xong, tôi bôi kem dưỡng Dior Hydra Life Fresh Hydration Sorbet Crème cho toàn mặt và Clinique All About Eyes Cream cho riêng vùng mắt. Nếu đó là chuyến bay đêm thì sáng dậy, tôi lại sử dụng khăn ướt tẩy trang để làm sạch da, tiếp theo là toner Clarins Toning Lotion và lặp lại bước bôi kem dưỡng, kem mắt và dưỡng môi ở trên".

Biên tập viên Jennifer Goldstein



"Trước chuyến bay, tôi sẽ thoa thật kỹ kem dưỡng Weleda Skin Food khắp mặt, sau đó thoa một lớp kem nền có chỉ số chống nắng Laura Mercier Tinted Moisturizer Broad Spectrum SPF 20 và đánh son dưỡng La Mer The Lip Balm. Nếu đó là chuyến bay dài, tôi sẽ làm sạch da rồi đắp mặt nạ giấy Missha The First Treatment Essence Sheet Mask. Có thể coi đây là phiên bản bình dân của mặt nạ giấy SK-II Facial Treatment Mask đắt đỏ".

Biên tập viên Taylore Glynn

"Mục tiêu số một của tôi khi đi máy bay là đảm bảo độ ẩm cho da, bởi vậy tôi luôn mang theo một chai nước thật to. Khi đã yên vị trên máy bay, tôi sẽ thoa serum Dr. Barbara Sturm Hyaluronic Serum và thoa thêm một lớp mặt nạ cấp ẩm Sisley Paris Express Flower Gel".

Biên tập viên Hana Hong



"Tiêu chí skincare trên máy bay của tôi là dưỡng ẩm thừa còn hơn thiếu. Tôi cực kỳ thích ampoule cấp ẩm Hyaluronic Ampoules của Dr. Barbara Sturm và dùng nó cho cả mặt lẫn cổ. Nếu chuyến bay dài, tôi sẽ mang theo mặt nạ giấy Dr.Jart+ Rubber Mask Hydration Lover. Nếu chuyến bay ngắn, tôi sẽ xịt cấp ẩm liên tục với Innisfree Aloe Revital Skin Mist và Tatcha Luminous Dewy Face Mist".

Biên tập viên Brittney Ho

"Lần nào đi máy bay da tôi cũng dễ kích ứng vô cùng nên tôi luôn phải chú trọng skincare. Tôi thường bôi một lớp kem dưỡng thật dày, sau đó bôi kem chống nắng Clarins UV Plus Anti-Pollution SPF 50 Sunscreen Multi-Protection. Ngoài ra, tôi cũng không bao giờ quên mang theo xịt cấp ẩm Fresh Vitamin Nectar Antioxidant Face Mist. Khi hạ cánh, điều đầu tiên tôi làm sẽ là làm dịu da với kem dưỡng Eczema Honey Original Skin-Soothing Cream. Vì da tôi rất dễ nổi mụn sau khi đi máy bay nên tôi sẽ dùng thêm dung dịch ngăn ngừa và trị mụn Mario Badescu Buffering Lotion".

Theo Marie Claire