Đến mấy shop online Việt Nam còn chả mắc phải lỗi này, ấy thế mà một thương hiệu thời trang cao cấp quốc tế lại dính

So với vị thế của một thương hiệu thời trang cao cấp thì sai lầm này của Paco Rabanne quả ngớ ngẩn. Được biết, thương hiệu thời trang cao cấp được thành lập tại Pháp vào năm 1966 bởi chính NTK Paco. Ông học nghề kiến trúc sư, sau đó thiết kế đồ trang sức cho Givenchy, Dior và Balenciaga. Ông giúp làng mốt khám phá những chân trời mới của thiết kế bằng gu thẩm mỹ đi trước thời đại, là người tiên phong trong trào lưu hướng tới thế giới hiện đại từ cuối những năm 60. Bên trên là một vài trong tổng số 23 look trong BST Resort 2020 của Paco Rabanne. Riêng look thứ 24 bị lộ kẹp bướm đã được xóa sạch trên mọi trang truyền thông.