Để không gặp viễn cảnh mới 30 tuổi mà trông như ngoài 40, chị em hãy nghe 5 lời khuyên sau từ bác sĩ da liễu

1. Thay đổi tư thế ngủ và gối của bạn

Nghe có vẻ vô lý nhưng theo bác sĩ da liễu Nurse Jamie tại California, tư thế ngủ và gối của bạn cũng góp phần không nhỏ khiến gương mặt già trước tuổi: "Nguyên nhân thứ 3 (sau ánh nắng mặt trời và hút thuốc) khiến da bạn lão hóa sớm chính là nằm nghiêng khi ngủ. Và cũng đừng nằm trên kẻ kiến tạo nếp nhăn: chiếc gối cotton truyền thống của bạn. Thay vào đó, hãy dùng gối satin và nằm ngửa khi ngủ để những nơi như vùng da quanh mắt, hai bên má hay cổ không hình thành nếp nhăn".

2. Dừng việc tẩy da chết quá đà lại

Tẩy da chết là bước skincare đóng vai trò quan trọng trong công cuộc chống lão hóa; thêm nữa, thao tác này cũng giúp bạn nhanh chóng có được làn da tươi sáng, mịn màng. Tuy nhiên, đừng vì vậy mà tẩy da chết quá đà (hơn 3 lần/tuần) bởi theo lời bác sĩ da liễu Nurse Jamie: "Khi bạn tẩy da chết quá thường xuyên (cả trong trường hợp dùng sản phẩm vật lý lẫn hóa học), đã vậy còn tác động mạnh lên da thì lớp màng bảo vệ sẽ bị phá hủy, da sẽ bị tấn công trực tiếp bởi ánh nắng và các yếu tố có hại từ môi trường khác, dẫn đến lão hóa sớm. Hãy coi làn da của bạn như một miếng lụa mỏng và đối xử thật nhẹ nhàng thôi".

3. Thấy nhiều người dùng khăn ướt tẩy trang thì đừng bắt chước họ

Bác sĩ Sophie Shotter tại London, Anh cho rằng khăn ướt tẩy trang là một sản phẩm "quái quỷ": "Tôi từng dùng khăn ướt tẩy trang và tôi quả quyết rằng sản phẩm này nên chịu trách nhiệm cho làn da khô khốc, nổi đầy mụn của tôi trong nhiều năm. Nó chứa hàng đống các chất hóa học và bảo quản để ngăn không cho sản phẩm bị nấm mốc, dù tiếp xúc với không khí trong khoảng thời gian rất dài. Và những chất hóa học ấy thì khiến da kích ứng và làm thất thoát nghiêm trọng độ ẩm của làn da". Bác sĩ bổ sung thêm: "Chúng cũng không thực sự loại bỏ hẳn lớp makeup, lại đòi hỏi bạn phải chà xát rất mạnh tay để làm sạch da. Và điều này chắc chắn sẽ gây kích ứng, tăng khả năng hình thành nếp nhăn sớm".

4. Hãy nghiêm túc với việc bảo vệ da

Bác sĩ da liễu Dendy Engelman tại New York thì hô hào hết sức chị em hãy chống nắng mỗi ngày, không kể thời tiết biến đổi ra sao: "SPF, SPF, SPF! Làn da của bạn bị lão hóa, 89% là do các yếu tố môi trường chứ không phải là do di truyền". Chưa hết, da bạn cũng cần được bảo vệ khỏi nguy cơ ung thư và việc thoa kem chống nắng với chỉ số tối thiểu SPF 30 sẽ làm rất tốt điều này.

5. Hãy tự tin khoe làn da thật của bạn

Tự tin khoe làn da tự nhiên của bạn, hay nói cách khác, bạn nên hạn chế việc trang điểm lại để làn da được nghỉ ngơi. Theo bác sĩ da liễu Anjali Mahto, tác giả của cuốn sách nổi tiếng The Skincare Bible: "Chỉ dùng kem nền và kem che khuyết điểm duy nhất ở những nơi bạn cần, điều này tốt hơn nhiều so với việc tô trát khắp gương mặt. Và việc khoe làn da mộc cũng không phải là ý kiến tồi, nhưng nhớ thoa kem chống nắng nhé!".

Nguồn: Byrdie