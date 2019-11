Để da luôn căng bóng, mướt mát trong những ngày khô lạnh sắp tới, điều bạn cần chính một em mặt nạ ngủ

Youth to the People Superberry Hydrate and Glow Dream Mask (Giá gốc: 1.116.000 VNĐ): Bạn sẽ khó có thể tìm được loại kem dưỡng ẩm nào có thành phần "đỉnh cao" như hũ mặt nạ ngủ này. Về phương diện dưỡng ẩm, em nó có Squalane, HA, Betaine, Glycerin. Về khía cạnh làm sáng da, em nó chiêu đãi làn da một bữa tiệc thịnh soạn gồm Vitamin C và chiết xuất quả lê chín.