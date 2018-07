Đây là quy trình dưỡng da 7 bước giúp ngôi sao YouTube Jenn Im có được làn da căng bóng, hồng hào chuẩn Hàn

Nổi tiếng với vai trò fashion vlogger, nhà thiết kế thời trang nhưng ngôi sao YouTube người Mỹ gốc Hàn Jenn Im còn được hâm mộ hơn cả bởi làn da đẹp chuẩn Hàn: không tì vết, căng bóng và rạng rỡ. Một trong những câu hỏi mà cô nàng nhận được nhiều nhất từ cư dân mạng luôn là bí quyết chăm sóc da của cô là gì. Mới đây, câu hỏi này đã có lời giải khi Jenn Im chia sẻ quy trình dưỡng da buổi tối của mình với Harper's Bazaar Mỹ.

YouTuber nổi tiếng Jenn Im sở hữu làn da vô cùng bóng khỏe và hồng hào.

Quy trình dưỡng da buổi tối của Jenn Im chịu ảnh hưởng lớn từ phong cách dưỡng da cầu kỳ đặc trưng của xứ Hàn với 10 bước. Tuy nhiên, khi đi du lịch, cô thường rút gọn xuống 7 bước và đây là quy trình 7 bước đó:

1. Tẩy trang: Clinique Take The Day Off (700.000 VNĐ/125ml)

Quy trình dưỡng da buổi tối của Jenn Im bắt đầu với bước rửa mặt kép (double cleansing) đặc trưng xứ Hàn. Cô rất thích sáp tẩy trang gốc dầu của Clinique vì nó hòa tan lớp trang điểm một cách dễ dàng và đặc biệt là sản phẩm này không hề khiến da cô nổi mụn.

2. Rửa mặt: Bliss Jelly Glow Ball Cleanser (370.000 VNĐ)

Jenn Im tiếp tục bước double cleansing với sữa rửa mặt dạng thạch độc đáo của thương hiệu Bliss. Để sửu dụng "miếng thạch" này, bạn xả nó dưới nước ấm, xoa nhẹ để tạo bọt và massage khắp mặt.

3. Toner: SKII Facial Clear Lotion (1,7 triệu VNĐ/160ml)

Sau bước double cleansing, Jenn Im thấm nhẹ mặt cho ráo nước rồi vỗ SKII Facial Clear Lotion (thực chất là toner) lên khắp mặt và cổ để cân bằng độ pH trên da, giúp da hấp thụ các sản phẩm sau đó tốt hơn.

4. Essence: SKII Facial Treatment Essence (4,1 triệu VNĐ/160ml)

"Nước thần" SKII Facial Treatment Essence được Jenn Im coi là bước "tủ" trong quy trình dưỡng da của mình. Cô đổ một lượng lớn ra tay rồi thoa và vỗ nhẹ lên toàn mặt cũng như cổ để đảm bảo da hấp thụ được hết dưỡng chất. Sản phẩm "nước thần" với tinh chất Pitera được chiết xuất từ men rượu sake này mang đến hàng loạt công dụng như làm sáng và đều màu da, làm mịn da, ngăn ngừa nếp nhăn, thâm nám và cấp ẩm cho da.

5. Serum: Dr. Jart+ Cicapair Serum (1 triệu VNĐ/30ml)

Tiếp đến, cô đổ vài giọt serum Cicapair của Dr. Jart+ rồi massage nhẹ nhàng khắp mặt để làm dịu da, giảm những đốm đỏ trên da. Jenn Im chia sẻ cô rất thích sản phẩm này vì nó làm dịu da rất tốt và có mùi như mùi cao con hổ Tiger Balm, làm cô nhớ đến mẹ mình.

6. Kem dưỡng ẩm: La Mer Moisturizing Soft Cream (2 triệu VNĐ/15ml)

Sau đó, Jenn Im dưỡng ẩm da với kem dưỡng huyền thoại của La Mer.

7. Kem dưỡng mắt: Sisley Eye Contour Mask (3,3 triệu VNĐ/30ml)