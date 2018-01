Đây đích thị là gam màu bạn không thể bỏ qua trong xu hướng màu sắc năm 2018

aFamily.vn>Đẹp

00:00:00

Victoria Beckham đã từng nói phía sau hậu trường của show diễn Xuân Hè 2018 của cô rằng: "Sự tinh tế cũng có thể trở nên mạnh mẽ" ("Delicacy can be strong"). Điều đó quả thực đã hiển hiện vô cùng rõ nét khi tất cả bộ sưu tập của bà Beck được bao trùm bởi những tông màu pastel nền nã. Không chỉ với Victoria Beckham, sắc màu pastel the dịu và tinh tế cũng trở thành tone màu chủ đạo trên không ít sàn diễn thời trang tại những kinh đô thời trang hoa lệ bậc nhất, như Michael Kors, Erdem... Và trong vô vàn những sắc thái pastel đầy ngọt ngào đó, nổi bật lên trên tất thảy chính là tone màu tím nhạt – tím lavender đầy quyến rũ.



Vẫn giữ nguyên nét ngọt ngào, nữ tính, phảng phất chút retro, nhưng màu tím lavender trong năm 2018 lại có phần mạnh mẽ, kém ngọt ngào hơn so với những tông màu pastel truyền thống như hồng phấn, xanh bạc hà, xanh baby blue, hay tông màu milennial pink – tông màu chủ đạo của năm 2017.

Công nương Kate cũng dẫn đầu xu hướng gam màu tím Lavender đầy nữ tính, nhẹ nhàng này.

Sắc màu đặc biệt này vốn đã xuất hiện từ những năm 80, trong hình hài của những chiếc bomber hay thậm chí là quần jogger da đầy gai góc với show diễn của nhà mốt Tom Ford. Tái xuất trong năm 2018, màu tím lavender được vô vàn nhà thiết kế ưa chuộng và áp dụng trong vô vàn những chất liệu, kiểu dáng thời trang khác nhau: từ những bộ suit có phần nghiêm túc, những chiếc áo len, áo nỉ ấm áp, tới cả những chiếc đầm dạ hội tầng tầng lớp lớp đầy kiều diễm và mê hoặc…

Thậm chí, tím lavender còn từng được áp dụng trên những đôi sneakers cá tính tới từ bộ sưu tập kết hợp thương hiệu Puma x Rihanna đình đám.

Không chỉ trên sàn diễn thời trang hào nhoáng, màu tím lavender cũng được không ít fashionista ưa chuộng trên những "sàn diễn" thời trang đường phố sôi động. Màu tím được phối hợp nhuần nhuyễn với không ít những kiểu dáng trang phục khác nhau, đem tới những sự kết hợp vô cùng bắt mắt và thú vị.

Sắc tím lavender có thể coi như một tone màu vô cùng thú vị, thích hợp với những quý cô thời thượng, yêu thích sự nữ tính nhưng không muốn trở nên quá sến súa. Tuy nhiên, nhược điểm của tím lavender cũng như bao tone màu pastel khác đó là khá bắt sáng và dễ làm tối màu da của người diện. Và vì thế, các quý cô cần lưu ý tránh chỉ diện độc nhất một tone màu tím Lavender, mà nên điểm xuyết và pha trộn với những tông màu nền nã khác như ghi, be, trắng, đen… để tạo sự cân bằng cho trang phục.