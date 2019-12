Dạo phố sang chảnh như Kendall Jenner: Gây sửng sốt vì body quá hoàn mỹ, áo bó chặt nhưng không lộ khuyết điểm

Cái tên Kendall Jenner được khán giả biết đến qua loạt chương trình truyền hình đình đám "Keeping up with the Kardashians". Dần dần, cô nàng đã có được vị trí vững chắc trong giới người mẫu chuyên nghiệp nhờ tài năng và thực lực của chính bản thân. Sở hữu chiều cao 1m79, thân hình của Kendall không có một chút mỡ thừa nào nhưng cũng không quá gầy gò thiếu sức sống.

Mới đây, Kendall lại "đốt mắt" người xem với outfit bó sát không còn kẽ hở đi dạo phố ở Miami. Bộ trang phục cực kì khó mặc cũng không thể khiến khán giả "soi" được bất cứ khuyết điểm nào trên thân hình của cô nàng. Dù không nóng bỏng như các chị em Kim và Kylie trong nhà nhưng dáng người mảnh mai của cô nàng cũng đã trở thành "body goal" của nhiều chị em phụ nữ thời hiện đại.

Kendall Jenner khoe trọn vòng eo nhỏ xíu và bờ vai trần gợi cảm trong bộ trang phục bó sát.

Cô nàng đi bộ trên phố thôi mà chẳng khác gì đang đi trên sàn diễn thời trang.

Chắc hẳn Kendall đã luyện tập rất chăm chỉ thì mới có được dáng người săn chắc như vậy.

Nguồn: Daily Mail