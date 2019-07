Đang bế con trên tay cũng có thể khiến con tử vong - cha mẹ không được xem thường kiểu tai nạn này

Trượt chân, trượt tay khiến bản thân bị ngã hay đánh rơi thứ gì đó là điều ai cũng từng gặp vài lần. Bình thường thì sẽ không sao, nhưng nếu khi đó bạn đang bế trên tay 1 đứa trẻ thì lại là câu chuyện hoàn toàn khác, bởi thảm kịch sẽ xảy đến bất cứ lúc nào và cướp đi tính mạng của bé.

Điều đáng nói là trên thế giới đã có rất nhiều tai nạn như này xảy ra. Người lớn như ông bà, bố mẹ bế con cái trên tay nhưng không may bị trượt chân khiến đứa trẻ ngã văng xuống đất gây tử vong. Đây chính là hồi chuông cảnh báo đến tất cả các phụ huynh hãy nên thận trọng khi đang bế con cái mình. Dưới đây là một số trường hợp người lớn trượt chân và đánh rơi trẻ khiến các bé tử vong thương tâm:

Ông trượt chân đánh rơi cháu gái khỏi cửa sổ du thuyền

Vị trí được cho là đã xảy ra tai nạn.

Câu chuyện thương tâm của gia đình đến từ bang Indiana, Mỹ này xảy ra khi cả gia đình đi du lịch trên du thuyền Freedom of the Seas tại San Juan, Puerto Rico. Người ông được cho là đã trượt chân và ngã trong khi bế cháu, khiến bé gái bị văng ra và rơi từ tầng 11 của du thuyền xuống nền đất cứng. Dù đã nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng bé đã không may tử vong sau đó.

Bố bế con đi cầu thang nhưng không may trượt chân khiến con rơi xuống tầng 1

Ông bố 38 tuổi đến từ Puerto Andratx, Tây Ban Nha khi bế con trai 4 tháng tuổi xuống cầu thang nhưng không may bị trượt chân khiến cậu bé tuột khỏi tay cha và rơi xuống tầng 1. Mặc dù đã ngay lập tức gọi cấp cứu nhưng do cậu bé bị đập đầu xuống đất nên không qua khỏi, dù đội ngũ y tế đã tận tình cứu chữa. Được biết vụ việc xảy ra khi mẹ cậu bé không có nhà. Vụ việc xảy ra khiến cả gia đình bé bị sốc và phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ chuyên gia tâm lý.



Mẹ trượt tay làm rơi con từ thang cuốn

Hình ảnh đáng sợ khi em bé trượt khỏi tay mẹ và rơi xuống đất.

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 30/3 vừa qua, tại trung tâm thương mại ở thành phố Đông Hoản, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Một người mẹ đắt theo 2 đứa con đi mua sắm, nhưng khi vừa bước xuống thang cuốn thì cô không may trượt tay đánh rơi đứa con sơ sinh của mình xuống đất. Mặc dù mọi người xung quanh đã nhanh chóng gọi cấp cứu và nhân viên y tế đã nhanh có mặt tại hiện trường, nhưng thật không may là bé đã qua đời.



Hình ảnh thương tâm sau vụ tai nạn.

Quá đau lòng trước sự việc người mẹ và cậu con trai lớn liên tục gào khóc thảm thiết bên cạnh em bé. Chứng kiến cảnh tượng đấy tất cả đều xót thương và ám ảnh trước sự việc quá đỗi thương tâm này.