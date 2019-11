Tiếp nối chủ đề "nhà bao việc còn bắt người ta chụp ảnh", mới đây mạng xã hội lại chia sẻ thêm bộ ảnh cực đáng yêu của bé gái bị bố "ép" chụp ảnh giữa vườn cúc họa mi khiến cô bé khóc nấc, song cư dân mạng thì vẫn bị "đốn tim" trước độ cute hết cỡ của bé.

Bộ ảnh cúc họa mi của bé Nguyễn Hoài An đang gây sốt MXH.

Cô bé đáng yêu trong những tấm hình trên là Vũ Hoài An, sinh ngày 29/3/2018. Liên hệ với bố của Hoài An, anh Sơn Vũ cho biết, bộ ảnh "họa mi khóc trong nắng" đó của cô bé là do chính tay anh chụp.

Vì bố là thợ chụp ảnh nên từ bé Hoài An đã được tiếp xúc với ống kính, thành thử An khá mạnh dạn. Bộ ảnh "sự cố" này cũng ngoài dự đoán của anh Sơn Vũ.

"Hôm ấy tiện mình đi chụp ảnh cho khách mới bảo bà ngoại dẫn con đi cùng, định chụp cho con bộ ảnh cúc họa mi làm kỉ niệm. Ai ngờ vừa đặt chân xuống vườn, con khóc đã khóc nấc. Mình nghĩ chắc tại hôm ấy vườn cúc đông khách quá nên con hoảng. Vì bình thường con vẫn theo bố đi chụp ảnh quảng cáo, làm mẫu nhí quần áo cho các shop thời trang. Chụp ảnh nàng ấy cười toe toét, hớn hở đáng yêu lắm".

Ngắm những bức hình này của Hoài An, nhiều người thích thú comment: "Nhà bao nhiêu việc còn cứ bắt người ta chụp ảnh". Hay "Khổ quá, tui đã bảo không thích chụp ảnh"...

Song anh Sơn kể, Hoài An chỉ khóc một lúc đầu, sau được bố với bà động viên, dỗ dành cô nàng đã nhanh chóng lấy lại thần thái tự tin của mình. Tuy nhiên thực hiện xong bộ ảnh với bố, tối ấy Hoài An về bị sốt 40 độ khiến bố mẹ xót ruột vô cùng.

Những hình ảnh đáng yêu của bé Hoài An.

Ngày thường, Hoài An là cô bé đáng yêu, cười nói suốt cả ngày khiến cả nhà luôn cảm thấy vui vẻ khi ở bên cô bé.