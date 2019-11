Da dầu đổ dầu nhiều vào mùa hanh khô, ấy là bởi bạn chưa chọn được 1 "em" dưỡng ẩm thích hợp

Youth To The People Superberry Hydrate and Glow Oil (1 triệu/ 30ml). Loại dầu dưỡng này là tập hợp dưỡng chất từ các loại quả mọng quý như trái maqui được cho là chứa nhiều chất oxy hóa nhất trong các loại quả; trái acai, hạt kỳ tử, dầu squalene và không thể bỏ qua dầu hạt xương rồng giúp khóa ẩm, cung cấp acid béo omega và vitamin C cho làn da.