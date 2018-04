Da bong tróc mẩn đỏ, khô căng sẽ biến mất nếu bạn dùng đúng kem dưỡng ẩm

Đã khi nào bạn thấy da của mình xỉn màu, khô căng, khó thấm kem dưỡng chưa? Hay da thì ngày một tiết nhiều dầu hơn, nhưng vẫn xỉn màu và bong tróc nhiều khi vào mùa lạnh. Mà cũng có thể càng bôi kem dưỡng lại càng thấy tiết dầu, bề mặt da bóng nhẫy và nhờn. Nếu bạn đang gặp phải 1 trong các tình trạng trên thì nhiều khả năng da bạn đang ở trong tình trạng thiếu ẩm. Khi gặp phải tình trạng này, thì nhiều người thường lầm tưởng da bị khô sẽ ngay lập tức tìm đến những loại kem dưỡng ẩm chuyên dụng dành cho da khô. Vậy nhưng thực tế, da thiếu ẩm không chỉ bởi da khô mà còn có thể do da bị thiếu nước.

Cụ thể là, bề mặt da của ta bao gồm dầu và nước. Khi da khỏe mạnh, lượng nước và dầu trên da cân bằng, bạn sẽ thấy da luôn căng bóng, mềm mượt, ít đổ dầu. Đây là tình trạng da đẹp nhất, và mọi phương pháp chăm sóc da đều hướng đến tình trạng da này. Vậy nên khi bạn thấy da bị thiếu ẩm, bong tróc, thì có thể rơi vào 2 trường hợp: Một là da khô thiếu dầu, hai là da khô thiếu nước.



Đây là một ví dụ về việc da thiếu nước, bạn vừa gặp vấn đề về mụn, bên cạnh đó làn da sần sùi vỏ cam, thiếu sức sống và bong tróc.

Chuyên mục Beauty Zone cùng Mịn Beauty blogger sẽ trò chuyện về tình trạng da và cách chọn các loại kem dưỡng ẩm hiệu quả cho mùa đông.

1. Da khô

Da khô khi thiếu dầu có biểu hiện lỗ chân lông nhỏ, có cảm giác khô căng, hay bị bong tróc. Bề mặt da thô ráp, kém mịn màng, khó hấp thụ các sản phẩm dưỡng da. Tình trạng da này có thể là do di truyền; hoặc do sử dụng các sản phẩm chăm sóc da không đúng cách. Chính vì thế da khô luôn cần các sản phẩm dưỡng da có kết cấu dày hơn so với các loại da khác. Bởi da khô còn rất dễ lão hoá khi không đủ lượng dầu và nước. Các dòng kem dưỡng có nhiều dưỡng chất và vitamin đủ nước giúp cấp ẩm và cấp dầu cho da khô tốt hơn.

Comfortzone renight cream

Có chứa dầu của hạt kỉ tử giúp tăng cường lượng lipit và axit béo cho da, chiết xuất cà chua thủy phân, vitamin E, dầu macadamia và axit hyaluronic bổ sung vitamin cấp nước và dầu cực kỳ hiệu quả và mang lại độ cân bằng cho da cùng hoạt động phục hồi da chống ôxy hoá vào ban đêm.

Botani Olive Repair Cream Day/Night

Dòng kem này không cấp nước, nhưng do có chứa chiết xuất Squalane từ Olive, giúp tăng cường lớp rào cản cho da khỏi sự mất nước, vốn trên da cũng tồn tại rồi, nhưng bôi kem sẽ bổ sung thêm squalane hơn nữa nên nó khiến da mất nước chậm hơn. Với các bạn da khô dùng kem này trong giai đoạn da bị mất nước do độ ẩm môi trường bị giảm đột ngột, ẩm dưới 50% khiến da mất nước nên gây ra hiện tượng da căng, hơi rát, hơi ngứa, bị đỏ lên. Hũ nhỏ 30g nhưng với kết cấu đặc dày, nên chỉ nên dùng mỗi lần một lượng như hạt đỗ để thoa lên mặt.



Da hỗn hợp

Làn da hỗn hợp là tổng hợp của hai hay nhiều loại da khác nhau cùng xuất hiện trên gương mặt bạn vào một thời điểm. Điển hình, làn da hỗn hợp của bạn sẽ có những vùng bị khô hoặc quá mỏng trong khi vùng trung tâm của khuôn mặt bạn như : mũi, cằm hay trán (thường gọi là vùng chữ T) lại có nhiều dầu. Làn da hỗn hợp cũng có thể miêu tả như vùng điều kiện tốt mà nếp nhăn, mụn hay những nốt ửng đỏ và khô da sẽ xuất hiện cùng một thời điểm.

Với da hỗn hợp bạn nên dùng các dòng sản phẩm có kết cấu oil free, để giảm thiểu lượng dầu đang có sẵn trên da.

Caudalie Creme Sorbet Hydratante

Có kết cấu Xốp mỏng khi bạn bôi sẽ cảm thấy kem thấm nhanh như bôi nước đá mát lạnh cùng với mùi nước nho cảm thấy rất dễ chịu. Sản phẩm được chiết xuát từ nước nho chưng cất, cũng là nước tinh khiết đầu tiên trong bảng thành phần khiến. Bên cạnh đó với các thành phần chính là nước từ trái nho kết hợp với tinh chất hoa cúc cam, giúp cấp ẩm và làm dịu da.

+ Hoạt chất vinolevure bào chế từ men rượu vùng Bordeaux đem lại cho làn da khỏe mạnh, đồng thời kích thích quá trình điều tiết độ ẩm tự nhiên của da.

+ Thành phần vô cùng quan trọng chính là tinh chất Polyphenol đến từ bã cafe, có tác dụng chống nhăn, ngăn ngừa lão hóa.

Sulwhasoo Hydro- Aid Moisturizing Soothing Cream

Có chứa thành phần dưỡng ẩm được chiết xuất từ nhựa cây Bạch Dương nhanh chóng làm dịu mát da, cung cấp độ ẩm tức thì cho làn da bị mệt mỏi. Kết cấu kem giàu ẩm cho làn da căng và ẩm mượt. Nổi tiếng với khả năng khóa ẩm, trong kem có chứa rễ Mạch Môn Đông giúp da lưu giữ độ ẩm từ sâu bên trong. Mầm Nhân Sâm gia tăng hàng rào giữ ẩm, duy trì vẻ đẹp mịn mượt cho da. Tuy nhiên kem có kết cấu làm ẩm nhiều, nên sẽ thẩm thấu lâu hơn bình thường, chính vì thế bạn nên massage cho đến khi cảm thấy kem thấm vào da đều, không nên bôi kem vội vàng.



Da dầu mụn

Da dầu và mụn là loại da khó tính với đặc trưng là luôn tiết dịch nhờn. Bã nhờn khiến bề mặt da luôn bóng nhẫy, lỗ chân lông bị bịt kín – tác nhân trực tiếp khiến mụn phát triển nhanh chóng. Để kiểm soát tình trạng này, vệ sinh da mặt sạch sẽ là nguyên tắc quan trọng hàng đầu. Bên cạnh đó chọn đúng loại kem dưỡng phù hợp giúp da đủ ẩm sẽ bớt tiết dầu, đồng thời đủ dịu nhẹ để không bít lỗ chân lông tránh tình trạng mọc thêm mụn.



Botani Boost Balancing Moisturizer

Đây có thể gọi là " Night lover" của các bạn da dầu mụn bởi đây là dòng kem hoàn toàn organic, thành phần có chứa :

Aloe Vera (Nha đam) được xem là thần dược cổ truyền có tác dụng làm đầy các vết sẹo, nếp nhăn, kích thích tái tạo tế bào và thúc đẩy sản sinh collagen cho da (đây là thành phần có thể chữa trị sẹo và các vết thương do mụn gây ra). Chamomilla Recutita Flower Extract là thành phần truyền thống nhất trong các sản phẩm trị mụn. Trong đông y, hoa cúc chứa chất Bisabolol có khả năng kháng khuẩn, kháng viêm rất cao. Muốn trị mụn, mờ thâm và tái tạo da thì các bạn cứ chọn những sản phẩm có chiết xuất Chamomilla là chuẩn. Squalene Olive (bio) là một loại chất béo sinh học có khả năng tương thích tuyệt đối với da mặt người. Dầu olive được coi là tinh phẩm sẽ thấm sâu tận tầng lớp tận cùng sâu nhất của da để kích thích, tái tạo tế bào mới, thay thế cho tế bào cũ bị tổn thương. Và cuối cùng, Leptospermum Petersonii Oil (Tinh dầu trà chanh Úc) sẽ kiểm soát dầu thừa đối với da nhờn.



Comfortzone Acitve Pureness Fluid

Loại kem này không được chứa nhiều cồn, không chứa chất bảo quản. Chỉ được sử dụng trong 6 tháng kể từ ngày mở nắp, không có axit trị mụn nhưng có chứa chiết xuất của quả măng cụt điều tiết lượng dầu thừa trên da. Ổn định dầu cho da đồng thời cấp nước đủ cho da, và có hỗ trợ trị mụn cho da. Rất ổn mang lại độ cân bằng cho da dưỡng ẩm dịu nhẹ để không làm bít tắc lỗ chân lông.

Skinlosophy - Hope – Hydrating Gel For Acein Skin

Loại kem dành cho da mụn và mặt hay bị đỏ, có chiết xuất Glucosamin, 5% Nano oil control giúp đẩy nhanh quá trình trị mụn, giúp nhân mụn mau chín, làm giảm tình trạng viêm sưng, tấy đỏ, da quá mẫn cảm, khô, bong tróc và Sodium Hyaluronate với siêu phân tử nhỏ đi vào tầng da bên dưới, giúp giữ ẩm tốt hơn. Mùi sản phẩm hoàn toàn từ thiên nhiên tự nhiên, chất kem dạng gel có màu xanh nhẹ thẩm thấu siêu nhanh. Khi đi lên da bạn không phải massage mà như chất kem tựa nước cô đặc hơn một chút, thẩm thấu ngay tức thì, lượng dầu thừa giảm đi rõ rệt trong 1 tuần đầu tiên. Sang tuần thứ 2 đã hoàn toàn trả lại da ở mức cân bằng.