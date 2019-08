Cùng Beauty Blogger Linh Trương swatch 6 màu son cam cháy khiến dân tình mê mệt

Đặc biệt, cô còn là một "tín đồ" trung thành của màu son cam - màu son xu hướng được giới sành làm đẹp yêu thích nhất hiện nay.

Nhân dịp son cam đang lên ngôi, mới đây, Linh Trương đã thực hiện một vlog với chủ đề "Thử swatch 6 màu son cam cháy’’ mà Linh Trương thấy đẹp nhất, phù hợp nhất để tất cả các cô gái có thể sở hữu với mức giá chỉ từ 299K mà vẫn không kém phần nổi bật. Nào, hãy cùng Linh Trương khám phá tất tần tật 6 thỏi son này nhé!

Số 1: Peripera Ink Airy Stick - màu số #07

Nếu bạn đang tìm một cây son đỏ - cam đất thì hãy sử dụng Peripera Ink Airy Stick. Đúng như tên gọi, đây là cây son có chất lỳ nhưng rất nhẹ, khi đánh lên môi bạn sẽ không thấy nặng nề gì cả. Độ bám của son này là tầm 4-5 tiếng đồng hồ, vì vậy, bạn thoả sức hoạt động mà không cần phải thường xuyên dặm lại son.

Số 2: Ofélia Matte Lipstick - Hot and Hotter

Đây là chắc chắn là một cây son cam cháy chính hiệu dành cho những cô nàng nào "cuồng màu cam". Son đậm màu, có nhiều sắc tố cam gạch nên khi lên môi nhìn rất vừa đủ chứ không quá lố. Nếu bạn đánh lòng môi thì màu son này sẽ giữ được tầm 2-3 tiếng, còn nếu đánh cả môi thì tầm từ 4 đến 6 tiếng - rất ấn tượng đúng không?

Số 3: 3CE - mã #220 Hit me up

Không ai còn lạ gì với những tông cam đất đến từ 3CE. Hãy thử ngay mã màu #220 Hit Me Up để có được vẻ ngoài rạng rỡ như Linh Trương. #220 có base cam đỏ rất thuần tuý, vì vậy, nó tạo nên hiệu ứng mờ nhẹ trên môi, giúp đôi môi của bạn trông trendy hơn.

Số 4: Smashbox Always on liquid matte - màu Out Loud

Với màu Out Loud của Smashbox Always On Liquid Matte, bạn sẽ thêm rực rỡ hơn bội phần nếu sở hữu hàm răng trắng đấy. Bởi cây son này có sắc độ gạch đất nhiều nhất, vì vậy lên môi rất chuẩn quá bám lâu. Không quá cam choé, cũng không quá trầm, đây đích thị là cây son cho những ai có hàm răng đẹp như Linh Trương.

Số 5: ROMAND Juicy lasting tint - màu Apple Brown

Hãy lưu ý là tông cam đất của Apple Browm - Romand juicy Lasting Tint chỉ hơi ‘’ché nhẹ'’ thôi, nhưng lại rất xinh và bắt trend xu hướng trang điểm năm nay. Những bạn nào da ngăm cũng đừng lo, vì tông màu này không kén da tẹo nào.

Số 6: L'OREAL Rouge Signature mã màu #112 Achieve

Cây son cuối cùng mang tông màu cam tươi thuần tuý, nhưng sắc độ khá đậm không thua gì tông cam chát cơ bản. Và sắc độ này sẽ thay đổi tuỳ theo sắc tố môi của mỗi người nhé. Theo như trải nghiệm riêng của Linh Trương, cây son này có lớp base màu cam khá rõ rệt, nên tôn trọn vẹn hàm răng trắng đã trở thành thương hiệu bấy lâu nay của cô.

