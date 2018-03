Công cuộc trị mụn tận gốc sẽ đơn giản, nhanh gọn hơn nhiều với những sản phẩm đặc trị giá không quá 350 ngàn

Mùa hè, thời tiết nóng bức khiến cơ thể đổ dầu và nhiều mồ hôi chính là nguyên nhân chính dẫn đến sự xuất hiện dày đặc của mụn, nếu không điều trị kịp thời, vùng mụn sẽ lan rộng và ảnh hưởng rất nhiều đến thẩm mĩ. Chính vì thế, để chuẩn bị cho mùa hè sắp tới, hãy bỏ túi ngay những sản phẩm điều trị mụn ngay sau đây để luôn tự tin với một làn da khỏe mạnh và mịn màng nhé!



Chăm sóc da ban ngày

Yes to Coconut Ultra Hydrating Facial Creme Cleanser - 10$ (khoảng 230.000 VNĐ)

Đây là sản phẩm sữa rửa mặt có chứa thành phần acid salicylic đặc biệt có lợi bởi khả năng kiềm dầu cho da ngay cả sau khi sử dụng một thời gian dài. Tuy nhiên, đây lại không phải sản phẩm chuyên biệt dành cho da có mụn, nên việc lựa chọn một số sản phẩm có chứa thành phần trị mụn sau đó là điều vô cùng cần thiết, đặc biệt cũng đừng quên cấp ẩm để tránh làm da bị đổ dầu dẫn đến mụn đó nha!

90ct Daily Defense Cleansing Pads - $3.99 (khoảng 90.000 VNĐ)

Sau khi rửa mặt, hãy làm sạch mặt một lần nữa với sản phẩm có chứa salicylic acid (còn được biết đến với tên gọi khác là BHA), để chắc chắn rằng làn da đang được làm sạch tận sâu trong lỗ chân lông. Sản phẩm này của Oxy chính là những miếng bông đã được tẩm sẵn dung dịch này, và việc bạn cần làm chỉ đơn giản là lấy chúng ra và thoa đều khắp da mặt của mình để lỗ chân lông được làm sạch và dần thu nhỏ lại, rất đơn giản và tiện lợi đúng không nào?

Yes to Tomatoes Daily Balancing Moisturizer - $7.49 (khoảng 170.000 VNĐ)

Sau khi sử dụng serum thì việc dùng kem dưỡng để khóa lại những tinh chất này trên da là điều không thể bỏ qua. Chính vì thế, bạn có thể tham khảo sản phẩm có mức giá siêu bình dân này bởi công dụng của em nó sẽ có thể làm bạn bất ngờ đấy nha! Đây là dòng kem dưỡng ẩm nhẹ nhưng không hề khiến da bị khô ráp hay đổ nhiều dầu hơn. Đặc biệt, nếu như sử dụng sản phẩm này vào buổi tối thì đến trước khi đi ngủ, bạn cũng không cần thêm bất kì loại kem dưỡng ẩm nào khác nữa đâu!

Clear Face Liquid-Lotion Sunscreen SPF 55 - $13.49 (khoảng 300.000 VNĐ)

Kem chống nắng có thể coi là bước dưỡng da không thể thiếu bất kể ngày mưa hay ngày nắng, bởi dù thế nào thì tia UV cũng sẽ gây hại cho da nếu như bạn không chống nắng đầy đủ đấy nhé! Kem chống nắng của Neutrogena chắc chắn sẽ không khiến bạn thất vọng đâu, bởi ngoài khả năng chống nắng hoàn hảo, kem không những có thể giúp da bạn sáng lên vừa đủ mà còn có thể làm lớp lót trang điểm cực chuẩn nữa nhé!

Chăm sóc da ban đêm

Organic Hot Cloth Cleansing Balm - $9.99 (khoảng 230.000 VNĐ)

Bước đầu tiên trong quy trình chăm sóc da ban đêm chính là tẩy đi lớp trang điểm và bụi bẩn dính trên khuôn mặt bằng cách tẩy trang. Với sản phẩm tẩy trang này, việc bạn cần làm chỉ đơn giản là bôi trực tiếp lên trên lớp trang điểm của mình. Sau đó, sử dụng khăn đã giặt qua nước ấm và áp lên da mặt, nhẹ nhàng lau đi lớp cặn bẩn còn sót lại, và sẵn sàng cho bước làm sạch da thứ hai.

Nip+Fab Glycolic Fix Extreme Pads 60 pads - $14.95 (khoảng 340.000 VNĐ)

Sau khi sử dụng mặt nạ ánh sáng, sử dụng những chiếc bông có tẩm sẵn dung dịch Glycolic (còn được biết đến với tên gọi AHA), sẽ giúp bạn nhẹ nhàng loại bỏ lớp biểu bì chết trên da và cấp ẩm cho da. Hiện nay, có rất nhiều công thức khác nhau dành cho AHA như glycolic, lactic, mandelic,... Tuy nhiên, glycolic vẫn là công thức được khuyên dùng và đem lại hiệu quả nhất. Tất nhiên, nếu như bạn không thích thành phần này, thì hãy tìm đến một công thức khác có chứa AHA nha!

Q10 Anti-Wrinkle Face Creme - $11.99 (khoảng 270.000 VNĐ)

Thông thường, ở bước này, bạn hoàn toàn có thể chọn Say Yes to Tomatoes có trong chu trình dưỡng da ban ngày. Tuy nhiên, vào mùa đông khi thời tiết hanh khô và làn da cần một độ ẩm nhất định, thì sản phẩm này sẽ là một sự lựa chọn cực kì phù hợp bởi kết cấu đặc hơn hẳn và một sự mềm mướt chắc chắn sẽ khiến bạn yêu thích ngay từ lần sử dụng đầu tiên đấy!

Feeling Beautiful Facial Clay Mask Avocado & Oatmeal - $2.99 (gần 70.000 VNĐ)

Mặt nạ đất sét là một trong những sản phẩm cực kì tuyệt vời dành cho da mụn bởi khả năng kiềm dầu vô cùng hiệu quả và đáng ngưỡng mộ, và dòng mặt nạ của Freeman chính là sự lựa chọn hoàn hảo cho bước này. Có vô số mùi hương và các công thức khác nhau cho dòng mặt nạ này để bạn thoải mái lựa chọn, và việc bạn cần làm chỉ là sử dụng chúng 2 lần mỗi tuần để đạt hiệu quả tối ưu nhất. Tuy nhiên, hãy chú ý thật cẩn thận về mặt thời gian bởi chúng có thể khiến da bạn bị khô khi để quá lâu đấy nhé!

Nguồn: P.S