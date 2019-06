Có nhiều sản phẩm skincare được lăng xê trên Instagram nhưng đây là 5 món được dược sĩ cho là “đỉnh” nhất, hầu hết là đồ bình dân

Timeless 20% C + E + Ferulic Acid Serum (600.000 VNĐ)



Serum vitamin C nồng độ cao (20% L-ascorbic acid) hoạt động ổn định và không gây kích ứng da nhiều nhờ công thức kết hợp vitamin E và ferulic acid; làm sáng và đều màu da, chống lão hóa và tăng sinh collagen.

Nhận xét của dược sĩ: "Vitamin C là sản phẩm chăm sóc da "đinh" mà bạn cần dùng quanh năm vì nó vừa làm sáng da, vừa chống lão hóa lại vừa giúp kem chống nắng hoạt động tốt hơn. Mặc dù Skin Ceuticals là thương hiệu đi tiên phong trong công thức vitamin C + E + Ferulic nhưng phiên bản của Timeless vẫn được đánh giá cao vì rẻ hơn nhiều mà vẫn cho hiệu quả tốt. Điều duy nhất cần lưu ý là công thức của Timeless hơi thiên về tính acid hơn so với Skin Ceuticals, vậy nên nó sẽ không phù hợp với da nhạy cảm".

Biore Aqua Rich Watery Essence SPF 50 (180.000 VNĐ)

Kem chống nắng hóa học với màng lọc tia UV tiên tiến Octinoxate, Uvinul A Plus & Tinosorb S.

Nhận xét của dược sĩ: "Biore Aqua Rich là sản phẩm kem chống nắng hóa học cơ bản mà chúng tôi yêu thích. Kem có kết cấu lỏng nhẹ, khi thoa lên da mang đến cảm giác rất dễ chịu, để lại bề mặt ráo mịn, không màu nên phù hợp với mọi tông da".



SkinCeuticals Phyto Corrective Masque (1,3 triệu VNĐ)



Mặt nạ làm dịu, cấp ẩm chuyên sâu cho da bị kích ứng với thành phần thảo dược, dipeptide và hyaluronic acid.

Nhận xét của dược sĩ: "Nếu bạn vừa có những ngày bêu nắng, bạn rất nên sắm sản phẩm mặt nạ làm dịu, làm mát da này. Vào mùa hè, da nhạy cảm và bắt nắng nhiều hơn, vậy nên tốt hơn hết là bạn hãy ưu tiên những sản phẩm bảo vệ với thành phần làm dịu da như thế này hơn là những sản phẩm trị liệu "nặng đô" với acid hay retinol".

Kose SoftyMo Speedy Cleansing Oil (230.000 VNĐ)



Nhận xét của dược sĩ: "Vào mùa hè, nhiều người thường cảm thấy dầu tẩy trang nói chung quá ẩm đối với làn da và dễ gây cảm giác bức bí khi sử dụng. Nếu bạn cũng thuộc team này, hãy thử dầu tẩy trang của Oil Cleanser vì nó có kết cấu lỏng nhẹ hơn hẳn, mang đến cảm giác sạch sẽ tươi mát sau khi sử dụng".



La Roche-Posay Anthelios Ultra-Light Mineral Sunscreen SPF 50 (780.000 VNĐ)

Kem chống nắng vật lý với zinc oxide, titanium dioxide được bổ sung chất chống ôxy hóa.

Nhận xét của dược sĩ: "Chúng tôi coi đây là tiêu chuẩn vàng của kem chống nắng vật lý. Chất kem nhẹ, lên da gần như trong suốt, không làm mặt trắng bệch, lại chống được nước và mồ hôi, đây là trợ thủ tuyệt vời cho ngày thường cũng như những ngày bạn hoạt động nhiều".



Theo Style Caster