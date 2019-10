Chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt, các tín đồ thời trang vẫn đổ bộ khắp các con phố tại The Best Street style ngày thứ 5

Cơn sốt The Best Street Style trong khuôn khổ Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2019 vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt dù cho đã bước sang ngày thứ 5. Thời tiết mùa Thu Đông tại Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi để các tín đồ khoe style chất lừ với tầng tầng lớp lớp và đủ kiểu mix&match độc lạ. Có những bạn trẻ lên đồ đơn giản nhưng vẫn tạo được dấu ấn riêng, có người gây ấn tượng với set đồ độc nhất vô nhị trên đường phố của The Best Street Style của Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam.

Không đổ bộ ồ ạt như những ngày trước, nhưng style của các nhóc tỳ vẫn là điểm thu hút tại The Best Street Style này.

Không điệu đà nữ tính, hai cô nhóc nổi loạn phóng khoáng với set đồ chơi sắc nổi bần bật cả góc phố.

Cá tính nổi loạn như này nhưng thực tế thì đây vẫn là set đồ "đơn giản" trong street style ngày thứ 5 này.

Màu xanh chuối khó nhằn là thế mà cô nhóc này vẫn chinh phục, mix&match chất bất ngờ.

Diện nguyên một cây đồ đen, cô nàng thêm thắt phụ kiện họa tiết da báo tăng điểm nhấn cho street style của mình. Nhưng tất cả vẫn chưa là gì, người ta bắt trend tông tím bằng trang phục thì cô nàng chơi lớn với sắc son lỳ tiệp môi màu tím lịm.

Hai chàng trai này rõ là đi cùng nhau nhưng lại không hề liên quan chút đỉnh nào với nhau. Người thì chơi nguyên cây đen truyền nhân của "Naruto", người trổ tài mix đồ kẻ đầy phá cách.

Nếu bạn còn nhớ thì anh chàng này từng gây bão với màn chơi cả 7 chiếc áo sắc màu lên người thì nay vẫn là những chiếc áo màu mè đấy, anh chàng đã biến hóa thành một set đồ sáng tạo không giới hạn.

Cặp đôi này không quá nổi loạn nhưng vẫn cho ra hai set đồ tung hứng sắc cam siêu nổi.

Một set đồ đúng chuẩn Thu Đông trên đường phố The Best Street Style 2019.

Toàn những gam màu hot của mùa Thu Đông như nâu, be, xanh tím... tạo nên hiệu ứng bắt mắt, chuẩn trend cho style của cô nàng.

Các tín đồ vẫn tranh thủ từng ngày để khoe style độc lạ của mình.