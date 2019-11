Chọn sinh thường không dùng thuốc giảm đau, đến khi biết cân nặng của con, mẹ sốc không nói nên lời

Cô bé "sumo" Lily Grace đến từ Sutton, Hull (Anh) đã được sinh ra tại Bệnh viện Bà mẹ và Trẻ em Hull vào ngày 05/10 vừa qua trong sự ngỡ ngàng của người mẹ. Bởi dù chào đời sớm hơn 2 tuần so với ngày dự sinh, nhưng Lily đã nặng tới 4,8kg, và đứa trẻ này được công nhận là em bé sơ sinh nặng cân nhất tại Bệnh viện Bà mẹ và Trẻ em Hull trong tháng 10.

Song, còn một điều khiến người ta ngạc nhiên hơn nữa là mẹ của Lily, chị Jessica Drake (23 tuổi), đã sinh con mà không cần bất kỳ loại thuốc giảm đau nào.

Dù sinh non trước 2 tuần nhưng khi chào đời, Lily đã nặng 4,8kg.

Theo như chia sẻ thì chị Jessica không hề suy nghĩ đến bất kỳ biện pháp giảm đau nào ngoài trừ kế hoạch sinh con dưới nước. Chị chuyển dạ tự nhiên tại Trung tâm Sinh sản Fatima Allam, nhưng đã được chuyển đến bệnh viện vì quá trình sinh nở không thuận lợi.

Chị kể: "Ban đầu, tôi chọn sinh con dưới nước, vì vậy tôi đã ở trong trung tâm sinh sản trong khoảng thời gian đầu của quá trình chuyển dạ. Nhưng rồi, em bé bị mắc kẹt, và tôi được đưa đến bệnh viện. Tại thời điểm đó, tôi không thể dùng thuốc giảm đau vì tôi ở quá xa bệnh viện. Vì vậy khi đến nơi, tôi được đẩy luôn vào phòng sinh, tôi chỉ có thể sinh con với sự hỗ trợ của các bác sĩ".

Nhìn bụng bầu của chị Jessica, cả nhà ai cũng dự đoán là em bé sẽ to, nhưng không ai ngờ được là cô bé lại "sumo" đến thế.

Bà mẹ trẻ còn cho biết thêm rằng chị và chồng chị, anh Benjamin, không hề biết là con gái họ lớn đến mức nào cho đến khi bác sĩ thông báo cân nặng.

"Mãi đến khi các bác sĩ đặt con tôi lên bàn cân, chúng tôi mới biết cân nặng của con mình. Trước đó, trong khi đỡ đẻ, bác sĩ có nói qua với tôi rằng anh ấy nghĩ là em bé sẽ to đấy vì vai của bé bị mắc kẹt. Lúc đấy, thật sự rất đau nhưng tôi đã sớm quên nó khi được nhìn thấy con", chị Jessica nhớ lại.

"Đó là một cú sốc lớn, tôi chỉ lấy được một món đồ trong túi đồ sơ sinh của bệnh viện đưa để mặc cho con, còn lại hầu như là quá nhỏ so với Lily. Mọi người trong gia đình tôi chỉ nhìn bụng tôi và nói có thể là em bé sẽ nặng cân nhưng không ai nghĩ là Lily lớn đến thế, đặc biệt khi con lại sinh non sớm hơn 2 tuần so với ngày dự sinh".

Hiện tại, bé Lily đã được 6 tuần tuổi nhưng lại mặc đồ dành cho trẻ từ 3-6 tháng.

Gia đình 3 người của chị Jessica.

Hiện tại, bé gái Lily đã được sáu tuần tuổi và chuẩn bị chuyển sang mặc quần áo dành cho trẻ từ 3 đến 6 tháng vì những món đồ sơ sinh của trẻ nhỏ hơn 3 tháng đang trở nên quá nhỏ đối với cô bé "sumo" nhí này. Mẹ của Lily chia sẻ thêm là con mình rất thích bú sữa và mỗi lần bú là khoảng 200ml/lần. "Trông Lily to hơn cả những em bé 3 tháng tuổi đang cân nặng tại phòng khám mỗi khi đi kiểm tra sức khỏe", chị nói.

Theo thông tin từ Bệnh viện Bà mẹ và Trẻ em Hull, có tất cả 417 em bé được sinh ra tại bệnh viện trong tháng 10/2019. Và bé Lily đã chiếm giữ vị trí đứng đầu về cân nặng so với các bạn khác nên bé được công nhận là em bé sơ sinh lớn nhất trong tháng 10 tại bệnh viện. Còn mẹ của Lily được công nhận là bà mẹ sinh con to bằng phương pháp tự nhiên không cần dùng thuốc giảm đau.

Nguồn: Hull, Thesun