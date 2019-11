Cho trẻ ăn dâu tây có lợi ích gì mà nữ Youtuber Quỳnh Trần JP và bé Sa ăn ngon lành đến vậy?

Những ngày qua, 2 mẹ con Quỳnh Trần JP và bé Sa liên tục gây bão MXH Việt Nam. Nhiều người không chỉ thích thú trước cách nói chuyện "mặn mà", hài hước của nữ Youtuber này mà còn "tan chảy tim" bởi cậu bé Sa đáng yêu, luôn có những biểu cảm "khó đỡ" khi mẹ đang ngồi ăn.

Những video mukbang (kiểu video mà nhân vật vừa ăn vừa ghi hình) của chị Quỳnh Trần JP hiện đều đạt lượng xem khá khủng, trong đó có video mà chị và bé Sa ngồi ăn dâu tây ngon lành, hiện đã đạt được hơn 900 nghìn view.

Hai mẹ con chị Quỳnh Trần JP và bé Sa ăn ngon lành mâm dâu tây "khổng lồ".

Vậy dâu tây có tác dụng gì mà 2 mẹ con chị Quỳnh Trần JP ăn ngon lành đến vậy? Thực tế loại quả này không chỉ ngon miệng, đẹp mắt mà còn giàu chất dinh dưỡng. Trong dâu tây có chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu như kali, folate, magie, sắt... Khi trẻ được 8 tháng tuổi trở lên, cha mẹ đừng quên cho trẻ ăn dâu tây để bổ sung dinh dưỡng, cũng như giúp trẻ tăng cường sức đề kháng nhé!

Những lợi ích của dâu tây đối với trẻ nhỏ:

1. Giúp tăng cường hệ miễn dịch

Trong dâu tây có hàm lượng chất xơ, vitamin C... cao giúp tăng cường hệ miễn dịch cho bé (Ảnh minh họa).

Dâu tây là loại quả có hàm lượng chất xơ, protein, canxi và vitamin C cao. Một khẩu phần dâu có thể cung cấp 51,5 mg vitamin C, chiếm khoảng 1/2 nhu cầu hàng ngày của cơ thể. Chất xơ trong dâu tây giúp giảm cholesterol, có lợi cho hệ tiêu hóa của trẻ. Còn vitamin C là chất chống oxy hóa giúp hỗ trợ hệ miễn dịch khỏe mạnh, giúp cơ thể bé có khả năng phòng ngừa được nhiều bệnh tật như cảm cúm, cảm lạnh, ho...

2. Giúp mắt sáng khỏe

Chất chống oxy hóa trong dâu tây rất có lợi cho thị lực của trẻ nhỏ, giúp làm giảm nguy cơ đục thủy tinh thể, giúp giác mạc và võng mạc của mắt ngày càng khỏe mạnh. Cha mẹ nên bổ sung đầy đủ vitamin C từ dâu tươi cho trẻ để bảo vệ mắt khỏi những gốc tự do từ những tia tử ngoại gay gắt của ánh nắng mặt trời, vốn có thể phá hủy đạm (protein) có trong thủy tinh thể.

3. Tăng cường chất xơ

Chất xơ có tác dụng giúp điều hòa nhu động ruột và giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh, nếu thiếu hụt chất xơ, trẻ sẽ dễ mắc phải chứng táo bón và viêm túi thừa. Ngoài ra chất xơ còn là một yếu tố giúp bảo vệ trẻ khỏi bệnh đái tháo đường tuýp 2. Trong 1 trái dâu có khoảng 2g chất xơ nên đây là nguồn cung cấp chất xơ rất tốt cho cơ thể của trẻ.

4. Giúp chống viêm

Một nghiên cứu cho thấy ăn từ 16 trái dâu tây mỗi ngày sẽ giúp mức protein C-reactive (CRP - một loại protein được tìm thấy trong máu, biểu thị tình trạng viêm trong cơ thể) trong cơ thể giảm được khoảng 14%.

5. Kiểm soát cân nặng

Dâu tây có ít calo, không chất béo, ít đường và natri nên các mẹ có thể yên tâm cho con ăn dâu mà không lo trẻ bị phát phì, mà ngược lại còn rất tốt cho sức khỏe.