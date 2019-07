Chị em văn phòng cứ giữ thói quen này thì bảo sao đùi không to, chân không thô

Cứ than trời than đất về đôi chân to quá khổ, suốt ngày phải chọn trang phục để che giấu đôi chân và bắp đùi to mà các chị em quên rằng chính cách đi đứng hay ngồi hàng ngày của mình lại chính là nguyên nhân gây nên việc tích mỡ ở đùi và bắp chân. Nếu bạn đang cảm thấy chân mình hơi quá khổ thì hãy xem lại ngay xem mình có đang mắc phải những thói quen gây hại này không nhé.



Thói quen ngồi vắt chéo chân hoặc khoanh chân



Đây là một trong những thói quen thường gặp của các chị em văn phòng, và tác hại mà nó gây ra đối với đôi chân lại không hề nhỏ. Khi ngồi vắt chéo chân, bạn sẽ bị cản trở quá trình máu lưu thông và hậu quả là phần bắp chân sẽ bị dồn ứ, đọng máu, mỡ thừa tích tụ lại.

Thay vì ngồi vắt chéo chân, bạn nên ngồi duỗi thẳng chân và massage chân thường xuyên để giúp việc tuần hoàn máu diễn ra trong cơ thể tốt hơn, đồng thời giúp giảm bớt tình trạng sưng phù, tích tụ mỡ thừa.



Ngồi tỳ đùi xuống ghế

Thói quen này gây hại không khác gì bạn ngồi vắt chân. Ngồi cả ngày ở văn phòng, nếu không vắt chéo chân thì nhiều chị em cũng ngồi tỳ đùi xuống ghế, phần bắp đùi bị tỳ xuống khiến máu khó lưu thông, phần đùi cũng sẽ bị dồn lại gây nên hiện tượng tích mỡ ở đùi. Bên cạnh việc tích mỡ bụng thì ngồi nhiều ở văn phòng cũng khiến bắp đùi to trông thấy.

Bạn chỉ nên ngồi nhẹ nhàng thẳng lưng, thỉnh thoảng thay đổi tư thế để chân, lưng, cột sống không bị mỏi và máo được lưu thông đều nên không bị tích mỡ riêng phần nào cả.

Cách bạn đi bộ



Theo nghiên cứu của các chuyên gia Nhật Bản, việc đi đứng có ảnh hưởng rất lớn tới kích thước bắp chân của bạn. Cụ thể, khi bạn đi hoặc đứng trong tình trạng gót chân chạm đất trước rồi mới đến gót chân (thường gọi là đi bằng gót chân), trọng tâm cơ thể dồn vào gót chân và khi đó, phần bắp chân sẽ phải chịu một sức nặng rất lớn.

Tình trạng này kéo dài liên tục sẽ khiến bắp chân to hơn, tích tụ nhiều mỡ thừa và cũng kém thẩm mỹ hơn. Ngược lại, những người có thói quen đi và đứng kiểu "nhón chân", nghĩa là phần ngón chân chạm đất thay vì gót chân thường sẽ có phần bắp chân nhỏ hơn".