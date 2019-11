Chăm da tối giản mà hiệu quả bằng Essence như phụ nữ Pháp

Phụ nữ Việt đã rất quen thuộc với style chăm sóc da kỹ lưỡng học hỏi từ phái đẹp Nhật, Hàn. Và thực tế, các phương pháp này cũng cho hiệu quả cải thiện làn da nhưng "ngốn" không ít thời gian, tâm sức. Trong bài viết dưới đây, hãy cùng tìm hiểu một phong cách dưỡng da khác biệt, tối giản nhưng hiệu quả, giúp phái đẹp Pháp sở hữu vẻ ngoài thanh lịch, tinh tế và tỏa sáng.

Hãy cùng khám phá cách dưỡng da tối giảnnhưng hiệu quả với Micro Essence của con gái Pháp.

Các quý cô Paris (Paris Chic) đã nổi tiếng khắp hành tinh với vẻ đẹp trang nhã mà khí chất. Và phong cách mà họ thường lựa chọn là "Less Is More" hay "Effortless beauty": Đẹp và tỏa sáng tự nhiên mà không cần gắng gượng, ưu tiên những phương pháp, dòng mỹ phẩm chăm sóc, make-up tối giản mà mang lại hiệu quả tối ưu, một trong số đó là Crystal Micro Essence.

Nếu bạn là một tín đồ skincare, rất có thể bạn từng nghe về "Essence" hay "Micro essence" đâu đó. Nhưng dòng mỹ phẩm này có công dụng đến thế nào mà "chinh phục" được cả các tín đồ ở kinh đô làm đẹp thế giới? Hãy cùng review thử xem!

Dưỡng da căng mướt, sáng mịn như pha lê

Crystal Micro Essence của nhà L’Oréal Paris được đánh giá cao vì khả năng dưỡng da căng mướt, sáng mịn và thẩm thấu nhanh. Và kết quả sau khi dùng thử sản phẩm cũng khá ưng ý. Cảm nhận chung là essence này có dạng lỏng, hương thơm rất dễ chịu nhẹ nhàng và thiết kế chai thì sang chảnh. Chất essence rất dễ chịu, dễ thoa lên da chứ không nhờn rít. Dưỡng Chất Căng Mướt Da cũng thẩm thấu nhanh, chỉ 1, 2 phút sau khi tap lên da là đã không còn cảm giác. Da thực sự căng mịn và sáng hơn ngay sau 10 – 15 phút sử dụng!

Essence có dạng lỏng, thiết kế chai sang chảnh.

Sản phẩm nhiều dưỡng chất phục hồi nên rất phù hợp với thời điểm buổi tối trước khi đi ngủ, là lúc làn da cần được chăm chút nhiều hơn sau một ngày dài nhiều hoạt động. Đặc biệt, khi dùng item này, bạn hoàn toàn có thể tối giản các bước dưỡng da còn: Làm sạch sâu – Vỗ nước hoa hồng và cuối cùng là Crystal Micro Essence, loại bỏ hoàn toàn bước kem dưỡng mà hiệu quả vẫn rất ưng ý!

Da được phục hồi, lỗ chân lông se khít nên căng mướt, sáng mịn như pha lê.

Giúp lớp trang điểm mềm mượt

Phụ nữ Pháp thích phong cách "Effortless beauty" – đẹp tự nhiên không cần gắng gượng, vì vậy họ ưu tiên chăm da, tạo một lớp nền đẹp hơn là trang điểm quá cầu kỳ, nặng nề. Crystal Micro Essence cũng được đánh giá cao vì giúp lớp make-up mềm mượt dù rất nhẹ nhàng.

Để đánh giá tiêu chí này, tôi đã tiếp tục sử dụng Crystal Micro Essence vào buổi sáng trước khi trang điểm đi làm. Đầu tiên, vẫn là bước làm sạch sâu và sau đó là tap dưỡng chất. Sau một đêm khóa ẩm với essence, làn da cũng đã được phục hồi, căng mịn và se lỗ chân lông rồi và khi dùng tiếp vào buổi sáng thì lại càng thấy rõ hiệu quả hơn.

Độ thẩm thấu nhanh, không nhờn nên hoàn toàn yên tâm là không bám bụi khi đi ra phố. Đọc thành phần trên thân chai thì thấy trong sản phẩm có chiết xuất lá cỏ hổ và áp dụng công nghệ vi điểm giúp thẩm thấu sâu tới tận 10 lớp biểu bì! Bước cuối cùng là kem chống nắng và trang điểm. Da căng mướt, sáng mịn giúp cho việc tán phấn, kem nền đơn giản hơn nhiều, không cần quá cầu kỳ mà vẫn tươi sáng, giúp tôi thực sự tự tin xuống phố, tới công sở…

Dùng Crystal Micro Essence vào buổi sáng rồi soi gương, bạn sẽ cảm thấy rất ưng ý với hình ảnh của bản thân, thực sự tươi trẻ, tự tin ra phố với một nguồn năng lượng tích cực tràn trề!

Đánh giá nhẹ thêm một chút vào hai thời điểm khác trong ngày là buổi trưa và chiều khi tan ca, chị em có thể hoàn toàn yên tâm vì dù mồ hôi ra, không dặm lại phấn nhưng gương mặt vẫn rạng rỡ, da không xỉn mà vẫn đều màu, yên tâm tham gia mọi hoạt động từ công sở ra ngoài phố.

Làn da pha lê sẽ giúp phái đẹp tự tin xuống phố, tỏa sáng không cần cố gắng như cô gái Pháp!

Sau khi dùng Crystal Micro Essence của nhà #LorealParis sáng và tối một thời gian, làn da của tôi cải thiện trông thấy, căng bóng, khỏe mạnh đúng chuẩn #DaPhaLe. Kết quả ưng ý thế này thì hoàn toàn có thể thay thế hẳn kem dưỡng, tối giản các bước skincare đúng chuẩn cô gái Paris.

Nếu bạn cũng là một quý cô yêu thích phong cách "Effortless beauty" như thế, thử ngay và luôn Crystal Micro Essence của nhà #Lorealparis rồi cùng chia sẻ cảm nhận!

Để tự tin tỏa sáng với làn da căng mướt, sáng mịn như pha lê nhờ dưỡng chất từ lá cỏ hổ và công nghệ vi điểm hiện đại, ngay hôm nay, hãy cùng chăm sóc làn da với Crystal Micro Essence từ nhà L’Oréal Paris! Để biết thêm chi tiết về Crystal Micro Essence, vui lòng truy cập: http://www.lorealparis.com.vn/. Để mua hàng, vui lòng truy cập: https://shopee.vn/lorealparis_officialstore.