Cặp đôi "bố con" hơn kém 3 giáp lên xe hoa: Cô dâu khoe ngực ngồn ngộn nhưng bất ngờ nhất là bản nhạc thêu sau chiếc váy cưới

Cách đây ít lâu, cặp "bố con" Katharine McPhee và David Foster đã tổ chức lễ cưới tại nhà thờ St. Yeghiche, London, Anh. Lần đầu gặp nhau tại "American Idol" mùa 5, sau đó cơ duyên đưa đẩy giúp cô gái trẻ cùng người đàn ông hơn cô 34 tuổi nảy sinh tình cảm và chính thức về một nhà.

Năm nay, Katherine bước sang tuổi 35, còn chồng cô - nhà sản xuất âm nhạc David Foster có số tuổi gần gấp đôi vợ là 69. Cả Katherine và David đều khẳng định khoảng cách tuổi tác không hề làm ảnh hướng đến tình cảm đôi bên.

Một điều đặc biệt nữa trong đám cưới chính là chiếc váy cưới của cô dâu Katharine McPhee, người đẹp chia sẻ ở phần sau của chiếc váy được thêu bản nhạc The Colour Of My Love do chính hôn phu của cô - David Foster đã từng viết cho Celine Dion và René Angélil trong ngày cưới của họ, cô chia sẻ đây là một mối quan hệ mà David luôn ngưỡng mộ và muốn hướng tới.

Chiếc váy cưới được thiết kế bởi NTK Zac Posen, Katharine McPhee chia sẻ: "Tôi thực sự tin tưởng Zac Posen để làm chiếc váy cưới của mình, tôi biết anh ấy sẽ mang giấc mơ của tôi thành hiện thực. Tôi đã gửi cho anh ta một số hình ảnh tham khảo của Công chúa Grace Kelly. Tôi yêu vẻ đẹp cổ điển và sự đơn giản thanh lịch của cô ấy". Được biết, ngoài chiếc váy mặc để cử hành hôn lễ, Katharine McPhee chọn thêm 2 chiếc váy nữa cũng của thương hiệu này để mặc khi đón khách và tham gia vào buổi tiệc sau đám cưới.

Một số hình ảnh khác về quang cảnh và trang trí đám cưới của cặp đôi này:

