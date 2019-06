Cách "hack" tuổi hiệu quả nhất chính là loại bỏ quầng thâm mắt và đây là 7 sản phẩm có thể làm điều đó giúp bạn

"Mắt gấu trúc" nghe qua có vẻ đáng yêu nhưng có lẽ không có ai muốn sở hữu cặp mắt thâm quầng như vậy cả. Chẳng những trông kém thẩm mỹ, chúng còn khiến bạn trông "dừ" hơn vài tuổi.





Có 3 nguyên nhân chính gây nên quầng thâm dưới mắt: do gen di truyền, do thức khuya và do không bảo vệ da kỹ càng khỏi ánh nắng gây tăng sinh sắc tố. Dù nguyên nhân khiến đôi mắt của bạn xuất hiện quầng thâm là gì thì việc "xoá sổ" quầng thâm mắt cũng chưa bao giờ là việc dễ dàng. Tuy vậy, tin vui là có rất nhiều trợ thủ giỏi giang có thể giúp bạn cải thiện tình trạng thâm mắt, cả tức thì lẫn về lâu về dài.



Dưới đây là 7 sản phẩm đặc trị quầng thâm mắt "xịn sò" để bạn tham khảo:

SkinCeuticals AOX Eye Gel (Giá gốc: 2.221.000VNĐ): Loại huyết thanh dạng gel siêu đắt đỏ này thật sự đáng tiền khi tụ hội những phát kiến tinh hoa của nhà Skinceuticals. Với bộ ba thành phần chống oxy hóa mạnh mẽ: Phloretin, vitamin C và acid ferulic, sản phẩm sẽ làm sáng vùng da dưới mắt đáng kể và ngăn chặn những dấu hiệu lão hóa sớm như nếp nhăn, bọng mắt.

Renee Rouleau Vitamin C Brightener (Giá gốc: 1.390.000VNĐ): Sản phẩm này hứa hẹn điều trị cả những ca thâm mắt bẩm sinh, nghe hấp dẫn quá đúng không ạ? Thành phần chính của em nó là Haloxyl 2% - một loại peptide làm giảm sự đổi màu của các sắc tố dưới da thành đỏ hoặc xanh. Ngoài serum này còn chứa Vitamin C giúp kích thích vùng da dưới mắt sản xuất collagen.

L’Oreal Paris Rosy Anti-Aging Eye Brightener (Giá gốc: 584.000VNĐ): Nhận thấy khả năng làm sáng da cực tốt của hoa mẫu đơn, L’Oreal đã cho ra đời em kem mắt màu hường đáng yêu này. Chất kem thấm nhanh, ẩm mịn và mùi thơm nhẹ. Để đảm bảo vệ sinh chúng mình nên trang bị thêm một chiếc thìa múc nhỏ xinh nữa nhé.

Patchology FlashPatch Rejuvenating Eye Gel (Giá gốc: 1.169.000VNĐ): Caffeine có trong miếng mặt nạ mắt này là một thành phần nổi tiếng trong việc làm mờ quầng thâm. Không những thế, collagen thủy phân còn giúp làm đầy những vùng da có dấu hiệu chảy xệ. Hai miếng mặt nạ và 5 phút nghỉ ngơi – nhà sản xuất hứa hẹn sẽ trả lại vẻ tươi mới cho đôi mắt của chúng mình.

Ole Henriksen Banana Bright Eye Crème (Giá gốc: 888.000VNĐ): Ngoài thành phần Vitamin C thường thấy trong các sản phẩm nổi tiếng của hãng, em kem mắt này còn có chứa bột chuối, giúp tăng khả năng làm sáng da và chống lại sự oxy hóa.

Dr.Jart+ Focuspot Dark Circle Microtip Patch (Giá gốc: 421.000VNĐ): Em mặt nạ mắt này đã bắt kịp xu hướng miếng dán tự tan – thiết kế được chứng minh là giúp da hấp thụ nhiều tinh chất hơn là cách bôi hoặc đắp thông thường. Sản phẩm được mô tả hơi "rùng rợn" là có tác dụng mạnh mẽ như một mũi tiêm trực tiếp HA, Vitamin A, peptide vào vùng da dưới mắt.

Dr Dennis Gross Ferulic + Retinol Triple Correction Eye Serum (Giá gốc: 1.613.000VNĐ): Sản phẩm này chứa thành phần chính là rễ cam thảo với công hiệu làm sáng da đỉnh cao. Và tất nhiên hãng cũng không bỏ qua Retinol – cái tên vàng trong làng chống lão hóa và còn cho thêm cả Acid Ferulic chống oxy hóa cực mạnh.

Tổng hợp