“Bố mẹ ơi, cùng chơi”- tạm gác bộn bề cùng con tạo nên những khoảnh khắc tuyệt vời!

Cuộc sống cơm-áo-gạo-tiền kéo chúng ta vào những bộn bề không tên, 8 tiếng mỗi ngày dành cho thời gian làm việc tại công ty, về tới nhà lại ập vào cả trăm mối lo từ cơm nước, giặt rũ rồi vội vội vàng vàng làm nốt công việc còn dang dở của ngày hôm nay. Người lớn là vậy đấy, đôi khi thời gian nghỉ ngơi dành cho bản thân mình còn chẳng có lấy một giờ. Thế rồi sự bận rộn đó khiến cho những bậc phụ huynh vô tình quên đi đứa con bé nhỏ của mình, quên đi rằng đã lâu lắm rồi chúng ta không còn ôm chúng vào lòng, kể cho chúng nghe những câu chuyện cổ tích trước khi đi ngủ. Có lẽ chúng ta đã thực sự bận bịu quá rồi…! Đã đến lúc tạm gác chút công việc hàng ngày để dành thời gian chơi với con, cùng con tạo nên những giây phút đáng nhớ.



Chuỗi cửa hàng đồ chơi cao cấp My Kingdom mới đây đã phát động chiến dịch " Bố mẹ ơi, cùng chơi!" với mong muốn kêu gọi các gia đình tạo ra những hoạt động thú vị, cùng nhau tham gia những buổi dã ngoại, cùng nhau đi đâu đó hay chỉ đơn giản là cùng con cái vui đùa trong ngôi nhà của mình. Từ chiến dịch này, My Kingdom hi vọng rằng có thể góp một phần nhỏ bé để tạo nên những ký ức tuổi thơ nhiều màu sắc cho tất thảy các trẻ em, vì chúng đáng được nhận những điều tốt đẹp và tình yêu thương của bố mẹ. Dù có trăm công nghìn việc, hãy luôn nhớ rằng: Những đứa trẻ cần sự quan tâm và chăm sóc của bố mẹ, nếu như có thể bớt 1 tiếng làm việc để cùng con vẽ nên một bức tranh, đọc cho con nghe một câu chuyện, dạy con hát 1 bài hát thì đó chắc chắn là khoảng thời gian ý nghĩa nhất đối với con.

Chiến dịch "Bố mẹ ơi, cùng chơi!" đã nhận được sự đón nhận mạnh mẽ từ cộng đồng mạng vì ý nghĩa mà chương trình mang lại. Không những thế mỗi bức ảnh nắm tay con được đăng tải trên trang cá nhân của bạn kèm hashtag "#BOMEOICUNGCHOI #MYKINGDOM" đồng thời là sự đóng góp nho nhỏ vào quỹ quà tặng 5000 món đồ chơi do My Kingdom tài trợ cho những trẻ em nghèo trên khắp đất nước. Còn gì ý nghĩa hơn khi chúng ta có thời gian bên gia đình thân yêu, cùng tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ và hơn thế nữa là giáo dục cho con trẻ tình yêu thương cộng đồng, tạo cho những trẻ em nghèo cơ hội có được những món đồ chơi hữu ích và thú vị vào đêm Noel.

Chỉ với một hành động nhỏ, đăng tải hình ảnh nắm tay con lên trang facebook cá nhân kèm hashtag theo đúng yêu cầu là ngay lập tức bạn đã tạo ra niềm vui cho 1 bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, đối với những đứa trẻ sống trong sự thiếu thốn thì đó chính là một món quà tinh thần to lớn. Hành động nhỏ nhưng ý nghĩa vô cùng lớn. My Kingdom muốn rằng bằng những hành động thiết thực nhất, chuỗi cửa hàng đồ chơi có thể mang đến niềm vui, hạnh phúc tới tất cả cộng đồng vào mùa Giáng sinh này – một mùa Giáng sinh tràn ngập tình yêu thương, niềm vui và sự sẻ chia. Một hành động nhỏ bằng cả ngàn lời nói.

Ngay từ khi mới phát động, chiến dịch "Bố mẹ ơi, cùng chơi!" đã nhận được sự ủng hộ và tham gia của nhiều gia đình, trong đó phải kể đến sự góp mặt của Gia đình Đậu Đậu và diễn viên Bảo Thanh. Đây có thể coi là sự kêu gọi từ những gương mặt nổi tiếng trong cộng đồng với mong muốn lan toả những thông điệp ý nghĩa tới mọi người.

Hình ảnh: Gia đình Đậu Đậu đã tham gia

Diễn viên Bảo Thanh dù bận rộn với công việc vẫn dành thời gian cùng con trai

Một việc làm nhỏ có thể biến tuổi thơ của con trẻ trở nên ý nghĩa và mang tới những việc làm ý nghĩa cho cả cộng đồng. Hãy cùng nhau tạo nên những điều kỳ diệu cho cuộc sống! Hạnh phúc con trẻ nhỏ bé lắm!