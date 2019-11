Biết tác hại dưới đây của phao bơi đỡ cổ, cha mẹ hẳn sẽ phải cẩn trọng hơn rất nhiều

Các em bé làm việc gì trông cũng thật dễ thương, nhưng cha mẹ hãy suy nghĩ kỹ trước khi thử một vật dụng mùa hè nhìn qua có vẻ rất đáng yêu này. Các chuyên gia cho biết, "phao bơi đỡ cổ trẻ em" đang xuất hiện tràn lan trên khắp các phương tiện truyền thông xã hội, nhưng dụng cụ hỗ trợ bơi cho các em bé lại tiềm ẩn nguy cơ lớn. Sự thật là bất kỳ loại phao chứa đầy không khí nào cũng đều có khả năng xì hơi, và vì thế có thể khiến trẻ có nguy cơ bị đuối nước.

Kyran Quinlan, Phó giáo sư khoa Nhi tại Trung tâm y tế Đại học Rush và là cựu chủ tịch Hội đồng Phòng ngừa Ngộ độc, Bạo lực và Chấn thương thuộc Viện Hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP) Phao bơi đỡ cổ dành cho trẻ em khiến tôi vô cùng lo sợ. Và tôi hi vọng, các bậc phụ huynh cũng biết e sợ loại dụng cụ này... Chúng chính là những cái bẫy chết người. Để đứa trẻ chỉ được nâng đỡ bằng những đường may nối nghèo nàn của phao cổ giữa bể bơi là việc cực kỳ đáng sợ.

Các loại phao bơi chứa không khí đều có khả năng bị xì hơi, vì thế có thể khiến trẻ gặp nguy cơ bị đuối nước (Ảnh minh họa).

Phao cổ cho bé bắt đầu trở nên phổ biến cách đây vài năm và hiện tại các bậc cha mẹ thường xuyên sử dụng chúng trong bồn tắm, bể bơi và thậm chí là trong spa dành cho bé.

Một số nhà sản xuất cho rằng việc cho trẻ xuống nước khi còn nhỏ cho phép chúng di chuyển một cách tự do và tăng cường cơ hội khám phá thế giới xung quanh. Trong khi nhiều người cho rằng, trẻ sơ sinh thường thích thú các hoạt động dưới nước, các chuyên gia lại không cảm thấy tin tưởng vào cách hỗ trợ hoạt động dưới nước của bé bằng phao cổ.

Kaylë Burgham (Hiệp hội giáo viên dạy bơi) Trong khi thoát khỏi thế giới bộn bề và thả mình trong bể nước có thể là cách thư giãn tuyệt vời cho những người trưởng thành thường xuyên căng thẳng, thì đây lại không phải là điều mà các em bé muốn hoặc cần về thể chất hoặc tinh thần. Hoạt động tách biệt này hoàn toàn đi ngược lại với bản chất của việc bơi ở trẻ em - vốn mang tính gắn kết chặt chẽ giữa người với người. Qua bơi lội, bạn có thể kết nối với con, nhờ đó, đứa trẻ có thể khám phá nước trong một môi trường vui vẻ, an toàn, thoải mái.

Ngay cả khi phao bơi đỡ cổ làm được những điều mà nhà sản xuất khẳng định, thì nó vẫn tồn tại những rủi ro tiềm ẩn mà không một chuyên gia nào có thể bỏ qua.

Viện Hàn lâm Nhi khoa Mỹ (AAP) cảnh báo không sử dụng bất kỳ dụng cụ hỗ trợ bơi chứa không khí nào (bao gồm cả phao đỡ cánh tay hay còn gọi là "đôi cánh trong nước") cho trẻ sơ sinh bởi vì nguy cơ xì hơi của phao có thể ngay lập tức làm cho trẻ bị chìm xuống nước.

Một số vụ thu hồi sản phẩm phao bơi đỡ cổ gần đây có vẻ như đã cho thấy rõ những rủi ro nêu trên. Hai loại phao bơi đỡ cổ được bán trên eBay đã bị thu hồi tại Úc vào năm 2017 vì không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn. Trước đó, thương hiệu nổi tiếng Otteroo cũng đã thu hồi 3.000 sản phẩm của mình vào năm 2015 sau 54 báo cáo về các đường nối trên phao bị vỡ.

"Là một công ty hướng tới các mẹ, chúng tôi coi an toàn là ưu tiên số một, vượt qua tất cả các mục tiêu khác và luôn đảm bảo rằng các sản phẩm của chúng tôi, không giống như các sản phẩm được tìm thấy trên eBay, Walmart và Amazon. Chúng đã đáp ứng các quy định và tiêu chuẩn an toàn của Hoa Kỳ. Kể từ vụ thu hồi, phao Otteroo của chúng tôi đã được cập nhật thiết kế và độ dày cũng được nâng lên để đảm bảo an toàn và thoải mái cho trẻ”. Người sáng lập Otteroo, Tiffany Chiu, chia sẻ với trang Good Housekeep vào năm 2017.

Thoạt nhìn tưởng an toàn, nhưng phao bơi đỡ cổ lại chứa những nguy hiểm khôn lường (Ảnh minh họa).

Trên thực tế, theo Chiu, phao bơi của Otteroo được dùng như một thiết bị y tế để hỗ trợ đối tượng trẻ sơ sinh khuyết tật chữa bệnh bằng thuỷ liệu pháp - chứ không phải là dụng cụ bơi lội.

"Cha mẹ cần hết sức để ý và luôn để trẻ trong tầm với của mình mọi lúc", cô cho biết. Mặc dù có nguy cơ xì hơi, sử dụng phao bơi đỡ cổ dưới sự giám sát của người lớn sẽ giúp giảm bớt rủi ro liên quan.

Mặc dù Viện Hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP) không khuyến nghị các chương trình chính thức dạy bơi cho trẻ sơ sinh, bạn vẫn có thể tận hưởng các hoạt động dưới nước với em bé của mình một cách an toàn bằng cách duy trì tiếp xúc trực tiếp với trẻ mọi lúc, đồng thời tránh mọi yếu tố phiền nhiễu có thể làm bạn mất tập trung. Luôn tâm niệm điều này, cha mẹ có thể tự tin bỏ qua những chiếc phao bơi đỡ cổ cho dù chúng có “hot” và hợp mốt đến đâu.