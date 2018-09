Bí mật tinh tế phía sau váy cưới của Meghan Markle lại khiến người ta nhớ đến công nương Diana và Kate Middleton

Đã hơn 4 tháng trôi qua kể từ khi đám cưới hoàng gia giữa Hoàng tử Harry và và Công nương Meghan Markle chính thức diễn ra. Còn nhớ thời gian đó, mẫu váy cưới đơn giản mà tinh tế của Meghan Markle đã tạo nên cơn sốt được các tín đồ thời trang thi nhau chia sẻ. Thế nhưng, nhìn đơn giản là vậy nhưng bản thân mẫu váy cưới này cũng ẩn chứa bí mật tinh tế.

Trong clip trích dẫn từ bộ phim tài liệu "Queen of the World" nói về nữ hoàng Elizabeth được công bố mới đây, có một trích đoạn công nương Meghan Markle đã thổ lộ: mẫu váy cưới của cô có may một mảnh vải màu xanh, "đó là mảnh vải từ bộ váy mà tôi đã mặc trong ngày đầu tiên chúng tôi hẹn hò" - công nương chia sẻ.

Việc mang thêm "một chút gì đó màu xanh" cũng là phong tục truyền thống lâu đời tại Anh quốc với hy vọng mang lại may mắn cho cô dâu và như một lời cầu chúc cho cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Công nương Meghan Markle bật mí về điều đặc biệt trong mẫu váy của cô với người phỏng vấn.

Như vậy là nhìn thì đơn giản, nhưng hóa ra mẫu váy cưới của Meghan Markel cũng ẩn chứa bí mật vô cùng lãng mạn, đánh dấu kỷ niệm khó quên giữa cô và Hoàng tử Harry. Thêm vào đó, dù từng nhiều lần bị chỉ trích vì chọn trang phục không phù hợp hay thiếu tinh tế, nhưng thực ra Công nương Meghan Markle – vốn là người Mỹ – lại vô cùng cẩn trọng khi nghiên cứu kỹ lưỡng truyền thống của cô dâu nước Anh và thể hiện điều đó theo cách kín đáo mà không ai nhận ra.

Điều này ngay lập tức khiến nhiều người liên tưởng đến mẫu váy cưới của Công nương Diana và Kate Middleton. Cả 2 vị Công nương cũng đều may thêm 1 chi tiết nhỏ vào váy cưới để cầu chúc điều may mắn.

Váy cưới của Công nương Diana vẫn luôn ẩn chứa nhiều bí mật khiến công chúng bất ngờ. Nhà thiết kế Emanuels từng tiết lộ váy có gắn mẫu huy hiệu hình móng ngựa làm bằng vàng 18 carat và kim cương trắng được may dấu ở phần mác váy như một lời cầu chúc may mắn, hạnh phúc.