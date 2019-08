Bé trai 3 tuổi bị mắc kẹt và tử vong trong máy giặt cửa trước - cảnh báo nguy hiểm từ thiết bị nhà nào cũng có

Bé trai 3 tuổi tử vong trong máy giặt

Trẻ nhỏ vốn dĩ nghịch ngợm và chưa thể nhận thức hết những mối nguy hiểm xung quanh mình. Chính vì vậy, hàng loạt tai nạn thương tâm đã xảy ra, để lại biết bao nỗi xót xa trong lòng người lớn. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, đứa trẻ có thể bị thương, thậm chí mất mạng vì sự vô tâm, thờ ơ và mất cảnh giác của chính những người thân cận nhất.

Mới đây, một trường hợp tai nạn đáng tiếc lại xảy ra khi bé trai 3 tuổi được phát hiện chết bên trong chiếc máy giặt cửa trước ngay tại nhà. Vụ việc gióng thêm hồi chuông cảnh báo tới các bậc phụ huynh về sự an toàn của trẻ nhỏ với các thiết bị trong gia đình. Vụ tai nạn xảy ra tại bang Florida, Mỹ và nạn nhân là cậu bé 3 tuổi.

Theo lời kể, trước đó bé vẫn hoàn toàn khỏe mạnh và đang chơi đùa cùng chị gái. Nhưng ít lâu sau mẹ bé phát hiện con bị mắc kẹt trong máy giặt, khi xe cứu thương đến thì bé đã tử vong. Cảnh sát cho biết, bé đã chết vì thiếu oxy, dù không rõ thời gian bé kẹt trong máy giặt là bao lâu.

Nhiều tai nạn trẻ em thương tâm liên quan đến máy giặt

Điều đáng buồn đây không phải là lần đầu tiên trẻ nhỏ bị mắc kẹt và tử vong trong máy giặt. Năm ngoái, một bé gái 3 tuổi ở bang Colorado cũng suýt chết sau khi chơi trong chiếc máy giặt mới của gia đình. Vụ việc kinh hoàng khiến mẹ bé là chị Lindsey McIver phải lên tiếng về sự nguy hiểm của máy giặt cửa trước để cảnh báo các bậc cha mẹ khác.

Một tai nạn khác cũng thương tâm không kém. Cậu bé 10 tuổi tên là Fernando Hernandez Jr trong lúc chơi trốn tìm với anh trai cũng đã chui vào máy giặt và trốn bên trong. Cậu bé bị điện giật và không thể qua khỏi, để lại sự ân hận, xót xa với bố mẹ và anh trai bé.

Nơi trú ngụ lý tưởng của trẻ nhỏ mỗi khi chơi đùa nhưng có thể tiềm ẩn nguy cơ mắc kẹt, ngạt thở, điện giật... (Ảnh minh họa).



Cách đây không lâu, một em bé 2 tuổi cũng được phát hiện đã chết sau khi chui vào máy sấy và đóng sập cửa lại. Mẹ bé hoảng loạn khi phát hiện con nằm bất động. Tuy nhiên sự việc không thể cứu vãn, kết quả khám nghiệm tử thi chính thức cho thấy bé gái chết là do quá nóng, mặc dù không rõ máy sấy có được bật trước khi bé chết hay không.

Mặc dù các chuyên gia khẳng định rằng trẻ rất hiếm khi bị mắc kẹt trong máy giặt nhưng việc đảm bảo khóa cửa phòng giặt đồ và cài khóa bảo vệ cho máy giặt, máy sấy có thể làm giảm đáng kể nguy cơ tai nạn, giúp cha mẹ yên tâm hơn khi nhà có trẻ nhỏ.

Trên thực tế, Ủy ban An toàn và Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ (US Consumer Products and Safety Commission) cũng đã đưa ra một cảnh báo mỗi nguy hiểm khi trẻ nhỏ bị mắc kẹt trong tủ đông, máy sấy, máy làm mát và tủ lạnh. Hầu hết các nạn nhân chỉ mới 4-7 tuổi và trong đa số các trường hợp, bé không thể tự mở cửa thiết bị từ bên trong để thoát thân và sẽ mắc kẹt ở lại. Trong các trường hợp liên quan đến máy sấy, nhiều người đã vô tình bật máy trong khi những đứa trẻ vẫn còn bên trong mà không hề hay biết. Cũng theo cơ quan này, ước tính đã có 3.000 ca tai nạn trẻ em liên quan đến máy giặt từ năm 2014 đến nay.

Phòng tránh tai nạn trẻ em liên quan đến máy giặt

Người phát ngôn tại sở cảnh sát Orlando nơi có bé trai 3 tuổi tử vong trong máy giặt cảnh báo: "Chúng tôi yêu cầu cha mẹ nói chuyện với con cái và dạy chúng rằng: máy giặt, máy sấy và các thiết bị khác không phải là đồ chơi và không nên chơi với các thiết bị này. Khi nhà bạn có trẻ nhỏ đến chơi, quy tắc này cũng nên được nhắc lại để đảm bảo an toàn".

Ngoài ra, có một vài lưu ý dưới đây cha mẹ có thể làm để đảm bảo bi kịch này không bao giờ xảy ra trong nhà mình:

- Luôn khóa cửa phòng giặt ủi: Đảm bảo con bạn hiểu rằng phòng giặt không phải là khu vui chơi.

- Luôn đóng cửa máy giặt: Điều này không chỉ giúp trẻ bớt tò mò mà còn ngăn ngừa nấm mốc hình thành trong máy giặt.

- Sử dụng tính năng khóa máy giặt: Kiểm tra hướng dẫn sử dụng máy giặt nhà bạn để biết cách kích hoạt tính năng khóa trẻ em.

- Sử dụng khóa an toàn cho trẻ em: Thêm một cấp độ phòng ngừa trẻ chui vào máy giặt là lắp thêm chiếc khóa máy giặt bên ngoài.

- Tắt nước: Khi máy giặt không hoạt động, hãy tắt van cấp nước. Hầu hết các máy giặt cửa trước sẽ ngừng hoạt động và báo lỗi nếu nguồn nước đầu vào bị ngắt.

- Bảo quản bột giặt an toàn: Để nước giặt, bột giặt xa tầm với của trẻ.



Nguồn: Mom, Mum