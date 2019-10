Bé gái từng gây bão MXH với khả năng phối đồ cũ cực chất xuất hiện tại Tuần lễ thời trang, bất ngờ nhất chính là thần thái!

Còn nhớ tháng 3 vừa rồi, cư dân mạng phát sốt trước hình ảnh một bé gái ngủ ngoài vỉa hè nhưng lại khoác lên người set đồ cực kỳ bắt mắt. Tưởng đâu cô bé xuất thân trong một gia đình khá giả bởi quần áo cô bé mặc được kết hợp rất nổi bật, cực kỳ có gu; nào ngờ Hoàng Anh có hoàn cảnh đặc biệt hàng ngày theo mẹ đi lang thang kiếm sống.

Bức ảnh được ghi lại bởi stylist/NTK Hữu Anh Zoner, khi đó thời tiết ngoài trời dưới 20 độ mà Hoàng Anh phải ngồi ngoài vỉa hè đợi mẹ. Nhìn bộ cánh cô bé mặc không ai nghĩ cô nhóc có gia cảnh khó khăn đến vậy. Từ áo đến quần, rồi áo khoác và cả phụ kiện đi kèm đều là những món đồ được người ta cho hoặc lượm lặt góc phố vậy mà Hoàng Anh có thể mix được thành set đồ nổi bật.



Ước mơ của Hoàng Anh là làm người mẫu hoặc bất kỳ công việc gì liên quan đến thời trang.

Cả khí chất và tố chất bé Hoàng Anh đều có sẵn, cô bé chỉ thiếu một chút may mắn. Ước mơ trở thành người mẫu của Hoàng Anh sẽ không hề viển vông bởi ngay sau khi những bức hình được chia sẻ, rất nhiều người muốn giúp đỡ cô nhóc. Và cuối cùng Hoàng Anh cũng có cơ hội thể hiện mình, được sải bước trên sàn catwalk danh tiếng tại sự kiện Aquafina Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam 2019. Trước giờ lên sóng, cư dân mạng ai nấy đều bất ngờ trước màn thể hiện của cô nhóc tại The Best Street Style ngày thứ 3.



Hoàng Anh (váy hồng, tóc búi 2 bên) cùng dàn mẫu nhí của Aquafina Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam 2019.

NTK Thảo Nguyễn đã chắp cánh ước mơ cho cô bé vô gia cư ngày nào, được khoác lên người những bộ cánh đẹp và trình diễn catwalk trước ánh mắt ngưỡng mộ của biết bao người.

Mặc dù chưa trình diễn hay tạo dáng trước ống kính bao giờ nhưng Hoàng Anh vẫn rất vô tư thể hiện đúng tinh thần của thiết kế mà cô nhóc đang diện.

Thần thái xuất thần không thua gì người mẫu chuyên nghiệp. Khi thì lạnh lùng, sải những bước catwalk sắc lạnh. Cô bé ngồi vỉa hè, nằm đường chờ mẹ nay đã vụt sáng trở thành một trong những mẫu nhí được chờ đón nhất Tuần lễ thời trang năm nay.