Bé 18 tháng mất mạng chỉ vì viên thuốc sủi, nguyên nhân do cha mẹ đã cho con uống thuốc sai cách

Với những gia đình có con nhỏ, cảnh con ốm đau không phải là chuyện hiếm. Có những triệu chứng ốm ở trẻ không quá nặng, vì thế nhiều người còn tự mua thuốc cho trẻ dùng ở nhà cho tiện. Tuy nhiên, câu chuyện xảy ra ở Trung Quốc mới đây cảnh tỉnh các phụ huynh khi tự ý sử dụng thuốc cho con.

Sự việc xảy ra khi một em bé 18 tháng bị cảm lạnh, sốt, cha mẹ đưa bé đến bệnh viện để khám. Bác sĩ sau khi truyền nước biển, kê cho 2 hộp thuốc dạng viên sủi. Các loại thuốc này chủ yếu có tác dụng làm hạ nhiệt, làm dịu thần kinh, thường hay sử dụng khi bị cảm lạnh, sốt, nôn, tiêu chảy, lá lách và dạ dày yếu.

Vì não của đứa trẻ bị thiếu oxy trong thời gian tương đối dài dẫn đến cấp cứu vô hiệu và đứa trẻ đã tử vong.

Sau đó, cha mẹ của đứa trẻ mở hộp thuốc, lấy một viên thuốc sủi có đường kính khoảng 6mm cho vào miệng con và dùng nước uống. Tuy nhiên, trong khoảng chục giây, chân tay đứa trẻ đột nhiên run rẩy và ho dữ dội, đôi môi bắt đầu chuyển sang màu xanh, bác sĩ vội vàng cấp cứu. Cuối cùng, bé được đưa vào phòng mổ, sau khi mở khí quản bác sĩ lấy ra viên thuốc sủi bọt đã biến thành nước. Thật không may mắn, vì não của đứa trẻ bị thiếu oxy trong thời gian tương đối dài dẫn đến cấp cứu vô hiệu và đứa trẻ đã tử vong.

Tại sao viên sủi lại có thể cướp đi sinh mạng con người?

Hiện nay, vitamin C đã trở thành một loại thuốc nhiều gia đình có sẵn và nó hay được bào chế dưới dạng viên sủi. Vậy tại sao viên thuốc sủi lại có thể cướp đi sinh mạng của con người? Bác sĩ giải thích: Viên sủi chứa chất phân rã, phản ứng với nước tạo ra carbon dioxide. Nếu viên sủi được đưa trực tiếp vào miệng mà không bị thủy phân, một lượng lớn khí carbon dioxide sẽ nhanh chóng lấp đầy đường thở, gây ra tình trạng nghẹt thở, là nguyên nhân gây tử vong.

Trẻ em dưới 2 tuổi không nên bổ sung vitamin Cduowis dạng viên sủi (Ảnh minh họa).

Ngoài ra, vitamin C dễ bị phân hủy và oxy hóa, nên không thể pha với nước sôi ở 100°C. Trước tiên, nên đặt viên sủi vitamin C vào nước lạnh hoặc nước ấm để hòa tan hoàn toàn, sau đó mới được uống. Bác sĩ cũng đặc biệt nhắc nhở các bố mẹ rằng: Mỗi viên thuốc sủi vitamin C chứa 416,6 mg natri. Trẻ em dưới 2 tuổi không nên bổ sung vitamin C theo cách này. Liều khuyến cáo cho người lớn là 1 viên mỗi ngày.

Những lưu ý khi cho trẻ uống thuốc sủi

Viên sủi thích hợp cho người bệnh khó nuốt, đặc biệt trẻ em và người cao tuổi. Viên sủi khi dùng đã được hòa tan sẵn với lượng lớn nước nên sẽ đến dạ dày nhanh, đặc biệt hấp thu nhanh vào máu. Vì thế, dạng thuốc viên sủi được xem là tăng nhanh độ hấp thu kể cả tác dụng của thuốc.

Dù tiện ích đến đâu, cũng như tất cả các thuốc khác, thuốc sủi cũng có những tác dụng phụ không mong muốn. Để dùng thuốc thật an toàn, người bệnh cần lưu ý:

- Thuốc phải giữ nguyên vẹn viên, phải bảo quản thật tốt để tránh hút ẩm. Không sử dụng nếu thuốc đã ẩm, đã rách khỏi vỏ thiếc.

- Chỉ uống sau khi thuốc đã hòa tan hoàn toàn trong lượng nước sôi để nguội vừa đủ. Không bao giờ được bẻ nhỏ viên sủi bọt hoặc bỏ nguyên viên vào miệng để uống.

- Thuốc có thể gây cảm giác ậm ạch do có nhiều hơi trong bụng, táo bón hoặc tiêu chảy, vì thế không nên dùng viên thuốc sủi sau khi đã uống các loại nước giải khát có gas.

Nguồn: Sohu