Bất ngờ với hình ảnh đời thường không son phấn của cô bé có tài catwalk siêu đỉnh gây bão mạng xã hội

Những ngày qua, clip người mẫu nhí Khánh An (7 tuổi) với khả năng catwalk điêu luyện, thần thái đỉnh cao khi được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người phải tròn mắt ngạc nhiên. Đối với nhiều người mẫu chuyên nghiệp, đi catwalk trong vòng xoay cũng là điều rất khó khăn, phải tập luyện nhiều mới thành thục được. Thế nhưng cô bé này lại chinh phục chiếc vòng xoay một cách dễ dàng và catwalk đầy tự tin, chuyên nghiệp.

Màn catwalk thần sầu của người mẫu nhí khiến cư dân mạng "sôi sục".

Hiện Khánh An đang sinh sống tại TP. HCM cùng gia đình. Cô bé được mẹ cho học thời trang từ nhỏ nên chả trách vì sao có thể catwalk điêu luyện như vậy.

Khi trình diễn trên sân khấu, bé Khánh An thường được trang điểm theo lối lạnh lùng, sắc sảo. Thế nhưng khi ở ngoài đời thường và rũ bỏ hết lớp phấn son, cô bé lại sống đúng với lứa tuổi hồn nhiên của mình. Khi không trang điểm, Khánh An trông vô cùng dễ thương với đôi mắt to tròn, khuôn măt bầu bĩnh và nụ cười tươi rói.

Bé Khánh An với thần thái lạnh lùng, sắc sảo trên sân khấu.

... Nhưng ở ngoài đời lại hồn nhiên, lí lắc như này cơ.

Xem xong những hình ảnh này của bé Khánh An, ai cũng ngạc nhiên, bất ngờ và thích thú. Dù khoác lên mình những bộ cánh giản dị thôi, nhưng cô bé vẫn toát ra được khí chất thu hút lạ thường. Nhiều người tin rằng sau này lớn lên bé Hoài An sẽ trở thành một người mẫu đình đám vươn tầm quốc tế.

Chụp ảnh bình thường thôi nhưng vẫn "chất" không khác gì lên tạp chí.

Một số hình ảnh đời thường đáng yêu khác của bé Khánh An:

Cô bé có rất nhiều biểu cảm dễ thương.