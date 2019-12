Bạn gái tin đồn của Quang Hải: Tóc ngắn siêu xinh, gu thời trang có phần chững chạc hơn so với tuổi nhưng siêu hút mắt

Từ khi cắt tóc ngắn, nhan sắc của Huyền My như lột xác hẳn, từ một cô nàng xinh xắn nhưng hiền lành biến thành cô nàng hot girl sang chảnh, cá tính. Cùng với mái tóc ngắn, Huyền My cũng make up đậm nét, sắc sảo tạo nét cho nhan sắc của mình hơn.