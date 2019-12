8 sản phẩm từ làm sạch đến dưỡng ẩm được đánh giá cao ngất tại Hàn Quốc trong năm 2019

Best Cleanser: Mamonde Petal Spa Oil to Foam Cleanser (Giá gốc 320.000 VNĐ)

Đây là sản phẩm làm sạch da khá mới lạ, nếu bạn rất thích tẩy trang bằng dầu nhưng ngại khoản massage – nhũ hóa – làm sạch lại với sữa rửa mặt thì Mamonde Petal Spa Oil to Foam Cleanser sẽ giải quyết ngay vấn đề này. Sản phẩm dạng dầu nhưng khi thêm một chút nước sản phẩm sẽ dần chuyển sang dạng bọt mịn lấy sạch bụi bẩn, dầu nhờn trên da. Chiết xuất hoa hồng cổ đại Damas cũng là một điểm cộng to đùng vì mùi hương vô cùng dễ chịu.

Best Sheet Mask: Neogen Pink Cactus Liftmax Knit Mask (Giá gốc: 138.000 VNĐ)

Đây là loại mặt nạ dệt kim có chứa các thành phần dầu hạt xương rồng, tảo Jania Rubens, tinh dầu quả bơ và tinh dầu hoa hồng giúp cấp ẩm sâu cho da, ngoài ra nó còn chứa niacinamide - thành phần tuyệt vời giúp làm sáng và làm đều màu da. Điểm đáng chú ý của mặt nạ này chính là chất liệu tạo nên mặt nạ và lượng tinh chất chứa trong mỗi miếng mặt nạ là 60ml. Không chỉ vậy, loại mặt nạ này còn bonus thêm chiều dài để bạn có thể đắp được cả phần cổ.

Best Serum: Liz K First C Pure Vitamin C Total Care Serum (Giá gốc: 530.000 VNĐ)

Đây là sản phẩm giàu Vitamin C nguyên chất và 10 thành phần tự nhiên giúp chống lão hóa, giúp giảm vết thâm nám, tàn nhanh, nếp nhăn và se khít lỗ chân lông. Không chỉ nằm trong danh sách các sản phẩm hiệu quả của Get it beauty mà nó còn được đánh giá 4/5 trên trang bán hàng Amazon, tuy nhiên sản phẩm này có điểm trừ đó chính là hạn sử dụng khá ngắn, vì thế nếu có ý định mua thì bạn phải dùng liên tục cả sáng và tối để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Best Acne Patches: Acropass Trouble Cure (Giá gốc 420.000 VNĐ)

Đây là bộ kit giúp bạn xử lý mụn bọc khá hiệu quả và được hội chị em xứ Kim Chi mua rần rần trong năm 2019. Cách sử dụng sản phẩm này cũng khá đơn giản: Bước 1, bạn lấy miếng bông có tẩm Acid Salicylic và dầu tràm trà vệ sinh thật sạch vùng da bị mụn. Bước 2 áp miếng dán lên. Miếng dán này sử dụng công nghệ microneedle truyền trực tiếp vào da Acid Hyaluronic, Niacinamide và Oligopeptide-76. Các hoạt chất này ngay lập tức tấn công vào ổ vi khuẩn nên hiệu quả cực kì nhanh, giúp đánh bay mụn hiệu quả.

Best Ampoule: Make P:rem Safe Me Relief Moisture Green Ampoule (Giá gốc 600.000 VNĐ)

Với công thức chứa keo ong xanh từ Brazil, lọ ampoule này sẽ phục hồi, nuôi dưỡng, cải thiện kết cấu da thêm khỏe khoắn. Kết quả, bạn không chỉ có được làn da mịn màng, căng bóng mà mụn cũng không có cơ hội hoành hành. Sản phẩm này kiểm soát bã nhờn rất tốt, thích hợp với làn da bóng dầu, dễ lên mụn và cũng là lựa chọn hoàn hảo cho da khô, da hỗn hợp.

Best Hydrogel Mask: Manefit Natural Gift Green Tea Pore Care Sheet Mask (Giá gốc 115.000 VNĐ/ miếng)

Natural Gift Green Tea Pore Care Sheet Mask có chứa tinh chất trà xanh - chất oxy hóa tự nhiên giúp làm mát và dịu làn da khi bị mụn trứng cá. Sản phẩm đặc biệt dành cho các cô nàng có làn da bị mụn hay nhạy cảm dễ kích ứng. Miếng mặt nạ giống như miếng thạch, ôm sát và sau khi đắp xong cũng không bị cảm giác dính dính.

Best Toner: The Plant Base Nature Solution Hydrating Bamboo Water (Giá gốc: 760.000 VNĐ)

Chai toner này được chiết xuất từ nước cây tre tinh khiết. Không chứa 11 thành phần độc hại (Paraben, ethanon, chất tạo màu, chất tạo hương tổng hợp, Benzophenon, DEA, silicon, dầu hoả, PEG và chất hoạt động bề mặt), an toàn cho mọi loại da. Sản phẩm giúp cung cấp độ ẩm và lớp dưỡng chất cho da ngay lập tức, ngoài ra còn có tác dụng tăng cường lượng dầu tự nhiên giúp hình thành lớp màng bảo vệ trước các tác nhân gây hại của môi trường, đồng thời bảo vệ lớp màng dưỡng ẩm của da.

Best Essence: Missha Time Revolution The First Treatment Mist (Giá gốc 1.207.000 VNĐ)

Đây là sản phẩm Essence khá đình đám và nó đã ra đến phiên bản cải tiến thứ 4 rồi. Công thức mới này vẫn giữ nguyên các thành phần lên men nhưng thêm vào tinh chất ngọc trai giúp da căng bóng. Kết cấu essence mỏng nhẹ, thấm nhanh hơn cũng là một điểm cộng của sản phẩm này.

Nguồn: W.W.W