8 loại kem nền càng đánh càng đẹp, kiềm dầu đỉnh dành riêng cho team da “bóng mỡ”

Luminess Silk 4-in-1 Airbrush Foundation (935.000 VNĐ)

Thương hiệu Luminess có thể còn xa lạ với nhiều tín đồ làm đẹp nhưng lại là cái tên yêu thích của nhiều chuyên gia trang điểm, trong đó có Stephani Massie, người đứng đầu đội ngũ "họa mặt" cho dàn diễn viên của bộ phim ăn khách Modern Family: "Tôi vô cùng tín nhiệm kem nền Luminess Silk Airbrush Foundation, đặc biệt là vào những ngày nắng nóng. Nó có kết cấu cực kỳ mỏng nhẹ, không làm bí da mà vẫn để da "thở" dễ dàng, kiềm dầu cực tốt mà vẫn mang đến độ che phủ cần thiết".

Face Atelier Ultra Foundation Pro (840.000 VNĐ)



Jenn Blum, chuyên gia trang điểm trong lĩnh vực phim ảnh cho biết đây là một trong những loại kem nền mà cô đánh giá là lý tưởng nhất dành cho da dầu: "Tôi luôn mang theo loại kem nền này trong cốp đồ nghề của mình và bản thân tôi cũng dùng nó. Nó mang đến lớp nền bóng khỏe nhưng hoàn toàn không nhờn dính hay bóng dầu, không cần đến kem lót, lên mặt nhẹ tênh với độ che phủ ấn tượng. Nó có thành phần nền là silicone (silicone-based) có khả năng thấm hút dầu nên rất phù hợp với da dầu, giữ cho da ráo mịn trong nhiều giờ. Bạn thậm chí có thể bỏ qua bước phủ phấn cho nhẹ mặt".

Make Up For Ever Ultra HD Invisible Cover Foundation (1 triệu VNĐ)

Kem nền Ultra HD trứ danh của Make Up For Ever cũng nhận được rất nhiều lời khen từ chuyên gia Jenn Blum: "Chuyên thực hiện makeup trong lĩnh vực phim ảnh và truyền hình, tôi xem loại kem nền này như một bảo bối. Nó cực kỳ thích hợp với da dầu trong điều kiện thời tiết nóng bức. Nó cho độ che phủ từ vừa đến cao nhưng trông vẫn tự nhiên như da thật, hoàn toàn không bị lộ khi lên hình. Bản thân tôi cũng dùng loại kem nền này khi muốn có diện mạo thật tươi tắn. Cần phải nhấn mạnh rằng nó không bao giờ làm da mặt tôi bị bóng dầu, nhờn dính hay gặp phải hiện tượng kem nền đọng vào lỗ chân lông, điều rất dễ gặp đối với da dầu".

Revlon Colorstay Foundation (230.000 VNĐ)

Là sản phẩm có giá bình dân nhất trong danh sách lần này nhưng Revlon Colorstay lại không hề lép vế chút nào so với các ứng viên giá cao. Chuyên gia Jenn Blum đánh giá đây là loại kem nền giá rẻ chất lượng nhất dành cho da dầu mà bạn có thể tin tưởng: "Nó có công thức không chứa dầu, chống trôi lem với độ che phủ từ vừa đến cao. Trong thành phần của nó có chứa salicylic acid có tác dụng kiềm dầu rất tốt. Tuy nhiên, bạn nên cẩn thận khi chụp ảnh bởi trong loại kem nền này có chứa titanium dioxide, thành phần chống nắng vật lý gây trắng mặt dưới ánh đèn flash".

Hourglass Immaculate Liquid Powder Foundation (1,3 triệu VNĐ)



"Với kết cấu mịn lì như nhung, đây cũng là loại kem nền thích hợp với da dầu. Khi tiếp xúc với da mặt, chất kem sẽ chuyển thành phấn mịn vô cùng kiềm dầu. Bạn cũng không phải lo phủ phấn thêm mà vẫn yên tâm lớp nền bền đẹp từ sáng đến tối. Sở dĩ nó thần kỳ đến vậy là bởi trong thành phần có chứa cao lanh vốn nổi tiếng với khả năng hút dầu. Ngày càng có nhiều khách hàng yêu cầu tôi sử dụng loại kem nền này" - chuyên gia Jenn Blum cho biết.

It Cosmetics Celebration Foundation With SPF 50+ (820.000 VNĐ)

"Đây là loại phấn nền hiếm hoi mà bạn càng đánh lâu lại càng đẹp. Nó che phủ hoàn toàn các khuyết điểm, phủ lên da một lớp mịn lì nhưng vẫn bóng khỏe, mềm mại như vỏ trứng mà bạn không thể tìm được ờ bất cứ loại phấn nền nào khác. Cũng vì là dạng phấn nên nó hút dầu rất tốt và giữ cho da ráo mịn trong nhiều giờ, đặc biệt hữu dụng với làn da nhiều dầu" - chuyên gia trang điểm Mickey Williams chia sẻ.

Dior Diorskin Forever Undercover Foundation (1,2 triệu VNĐ)



Chuyên gia trang điểm Christina Chen đặc biệt tín nhiệm kem nền Diorskin Forever khi họa mặt cho các cô dâu, người mẫu hay các photoshoot tạp chí vì nó mang đến độ che phủ cao ngất mà vẫn tự nhiên và cực kỳ bền màu: "Nó khiến da bạn trông hoàn hảo như can thiệp Photoshop, bền màu cả ngày, kiềm dầu rất đỉnh và không hề đọng vào rãnh nhăn trên da ngay cả khi bạn cử động cơ mặt nhiều".

Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Makeup (980.000 VNĐ)



Tương tự như kem nền Dior Diorskin Forever, kem nền Estée Lauder Double Wear cũng được chuyên gia Christina Chen khen ngợi hết lời về độ bền màu, độ kiềm dầu cũng như khả năng che phủ tuyệt vời. Điểm khác biệt đáng kể nhất chính là nó có chất kem đặc hơn chút xíu. Từ nhiều năm nay, đây đã luôn được coi là kem nền huyền thoại dành cho da dầu và da hỗn hợp được các tín đồ làm đẹp trên khắp thế giới tôn sùng.

Theo Byrdie